Devisen: Euro bewegt sich zum Dollar kaum

04.12.25 17:20 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag kaum verändert. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1668 US-Dollar. Sie bewegte sich auf dem Niveau vom Morgen.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1666 (Mittwoch: 1,1668) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8571 (0,8570) Euro.

Es gab nur wenige Impulse am Devisenmarkt. Besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt bewegten den Markt kaum. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche gefallen. Beobachter gehen jedoch weiterhin davon aus, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche die Leitzinsen senken wird.

"Eine Zinssenkung der Fed kommende Woche ist bereits eingepreist, entscheidend für den Dollar ist daher vielmehr, ob es neue Hinweise darauf geben wird, wie es in den Sitzungen danach weitergeht", kommentierte Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen. Die Commerzbank erwarte im kommenden Jahr deutlich stärkere Leitzinssenkungen als der Markt. "Der Grund ist, dass wir davon ausgehen, dass die Notenbanker dem politischen Druck nachgeben werden und sie die Geldpolitik infolge stärker lockern als nötig wäre. Das wiederum ist schlecht für den US-Dollar."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87450 (0,87660) britische Pfund, 180,55 (181,28) japanische Yen und 0,9340 (0,9336) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.212 Dollar. Das waren 9 Dollar mehr als am Vortag./jsl/mis