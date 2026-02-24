APA ots news: "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)" zur Zeichnung geöffnet: Gewinnfreibetrag §10 EStG-berechtigt

Wien (APA-ots) - - Investieren ab 10.000 Euro, 6% p.a. Fix-Zinssatz

- Laufzeit bis 28.02.2031 oder bis 29.02.2032 (im Fall der

einseitigen Verlängerung seitens der Emittentin

- Berechtigt bei Zeichnung bis einschließlich 15. Dezember 2026 zur

Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags nach §10 EStG und zur

Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellung §14 EStG, abhängig von

persönlichen Verhältnissen und zukünftigen Änderungen

- Zertifiziert mit dem österreichischen Umweltzeichen (UZ 49) für

Nachhaltige Finanzprodukte

- Eine Investition in Schuldverschreibungen ist mit Risiken,

insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten

Kapitals, verbunden

IFA bietet Investor:innen ein neues, mittelfristiges Investment:

Die "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)", ISIN

AT0000A3RR28, ist ab sofort zur Zeichnung geöffnet. Die mit dem

österreichischen Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte (UZ 49)

zertifizierte Anleihe dient der Schaffung von umweltfreundlichen

Immobilien und leistbarem Wohnraum in Österreich. Der "Sustainable

Bond" mit 10 Millionen Euro Anleihevolumen hat eine

Aufstockungsoption auf 15 Millionen Euro und ist exklusiv über

www.ifainvest.at erhältlich. Die Anleihe bietet Investor:innen eine 6

% p.a. Fix-Verzinsung und ist bereits ab 10.000 Euro zeichenbar, mit

Laufzeit bis 28.02.2031 und der Möglichkeit der einseitigen

Verlängerung dieser Laufzeit durch die Emittentin bis 29.02.2032.

Zinszahlungen erfolgen halbjährlich im Nachhinein, die

Rückzahlung zu 100% am Laufzeitende; zudem fällt kein Agio an.

Abhängig von den persönlichen Verhältnissen der Anleger:innen und

vorbehaltlich künftiger Änderungen berechtigt die Anleihe bei

Zeichnung bis einschließlich 15. Dezember 2026 zur Berücksichtigung

des Gewinnfreibetrags §10 EStG, wodurch die Rendite zusätzlich

steuerlich optimiert werden kann. Zudem kann die Anleihe zur

Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen §14 EStG herangezogen

werden. *Eine Investition in Schuldverschreibungen ist dennoch mit

Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten

Kapitals, verbunden.

"Mit der §10 EStG Gewinnfreibetrags-berechtigten `IFA AG | 6%

Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)Ž knüpft IFA an vergangene

Erfolge an, die Nachhaltigkeitsanleihe 2024 wurde mit einem

platzierten Volumen von rund 11 Millionen Euro geschlossen.

Verlässlichkeit und Stabilität beweist IFA seit 2021 mit der

termingerechten Rückführung eines Anleihevolumens von mehr als 46

Millionen Euro", so Gunther Hingsammer, IFA AG.

Mehr Informationen unter www.ifainvest.at bzw. www.ifa.at

Über IFA

Mit mehr als 500 realisierten Projekten ist IFA österreichischer

Marktführer für Immobilieninvestments. Für 8.100 Investor:innen

verwaltet IFA rund 4,3 Milliarden Euro. Seit 1978 am Markt, umfassen

die Investitionsmöglichkeiten von geförderten Bauherrenmodellen über

exklusive Prime Investments bis zu Anleihen.

Wichtige Hinweise

*Für weitere Informationen zu Gewinnfreibetrag und

Pensionsrückstellung sowie ob tatsächlich ein Anspruch besteht,

kontaktieren Sie bitte Ihre Steuerberatung. Für die Geltendmachung

von Gewinnfreibetrag und Pensionsrückstellung sind

Anleihegläubiger:innen selbst verantwortlich und übernimmt die

Emittentin dafür keine Gewähr. Diese Information dient ausschließlich

Werbe- und Informationszwecken. Diese Information ist unverbindlich

und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine

Anlageempfehlung dar und ersetzt keine Anlageberatung. Der Kauf oder

die Zeichnung der IFA AG Nachhaltigkeitsanleihe erfolgt

ausschließlich auf Grundlage des von der FMA am 20. Februar 2026

gebilligten Prospekts, welches bei IFA Institut für Anlageberatung

Aktiengesellschaft, Grillparzerstr. 18-20, 4020 Linz erhältlich und

unter

https://www.ifainvest.at/upload/images/projekte/68/Anleiheprospekt.p-

df veröffentlicht wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als

Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zu verstehen.

Trotz Zertifizierung (UZ 49) gibt die Emittentin keine Zusicherung

dafür ab, dass die Verwendung oder Zuteilung der Erlöse aus der

Anleihe für nachhaltige Zwecke ganz oder teilweise die Erwartungen

oder Anforderungen gegenwärtiger oder zukünftiger

Anleihegläubiger:innen hinsichtlich (zukünftiger) Anlagekriterien

oder -richtlinien oder -wünschen betreffend nachhaltige Anleihen

erfüllt. Weitere Informationen zu den Risiken, wie dem Risiko eines

Totalverlusts des eingesetzten Kapitals und den Risiken im

Zusammenhang mit Teilschuldverschreibungen, bei denen eine bestimmte

Verwendung der Erlöse vorgesehen ist (z.B. "grüne" oder "nachhaltige"

Anleihen), finden Sie unter Punkt B (Risikofaktoren) des Prospekts.

Es wird empfohlen, das Prospekt zu lesen, bevor eine

Anlageentscheidung für den Erwerb der Wertpapiere getroffen wird, um

die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung vollends zu

verstehen. Das Prospekt enthält detaillierte Informationen zu den

rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten. Soweit

die IFA Invest GmbH Anträge in Bezug auf Finanzinstrumente annimmt

und übermittelt, wird sie als vertraglich gebundener Vermittler und

somit als Erfüllungsgehilfe auf Rechnung und unter Haftung der

Omicron Investment Management GmbH, Opernring 1/E520, 1010 Wien

tätig. Vertragspartner des Kunden bezüglich der

Wertpapierdienstleistung wird in diesem Fall ausschließlich die

Omicron Investment Management GmbH. Stand Februar 2026

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

E-Mail: k.sladko@ifa.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/11833/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0027 2026-02-24/09:00