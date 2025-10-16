APA ots news: Neues Seminarprogramm der Wiener Börse Akademie: "Börsentraining live" und Lehrgang "Personal Finance" starten erstmals

Größter Börsen-Seminaranbieter Österreichs präsentiert sein

neues Programm 2026 - Finanzkompetenz für Einsteiger und

Erfahrene mit der Wiener Börse Akademie

Wien (APA-ots) - Die Wiener Börse Akademie präsentiert ihr 21.

Seminarprogramm mit

zwei frischen Highlights für alle, die ihre Finanzkompetenz gezielt

ausbauen wollen: dem Jahresformat "Börsentraining live - erfolgreich

investieren" sowie dem umfassenden Lehrgang "Personal Finance". Beide

Angebote sind auf die zentralen Bedürfnisse der Bevölkerung

zugeschnitten: Laut Aktienbarometer 2025 investieren Österreicher vor

allem in langfristigen Vermögensaufbau, Werterhalt und

Pensionsvorsorge. Zugleich geben viele an, aus mangelndem

Finanzwissen noch nicht zu investieren. Trotz gestiegenem

Wertpapierbesitz bekunden weiterhin 1,4 Mio. Menschen Interesse an

Aktien, Anleihen und Fonds.

"Finanzwissen ist die Grundlage für eigenverantwortliche

Entscheidungen, egal ob beim Vermögensaufbau oder bei der

Altersvorsorge. Genau hier setzen wir an: mit praxistauglichen

Formaten, die Einsteiger Schritt für Schritt abholen und Erfahrene am

Börsenparkett gezielt weiterbringen", betont Christian Faymann,

Institutsleiter des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien.

Zwei neue Formate, ein gemeinsames Ziel: Finanzen souverän

managen

- Börsentraining live - erfolgreich investieren: Ein Jahr lang

begleiten Experten die Teilnehmenden durch die Marktentwicklungen mit

Fokus darauf, ein persönliches Portfolio aufzubauen und über 12

Monate professionell zu managen. Das Format kombiniert Marktupdates,

Portfolio-Workshops und Umsetzungsimpulse.

Infos & Anmeldung: wifiwien.at/kurs/39510x-boersentraining-live-

erfolgreich-investieren

- Lehrgang "Personal Finance": Dieser neue, in Österreich

einzigartige Lehrgang deckt alle wesentlichen Lebensbereiche der

privaten Finanzen ab von Wertpapieranlage, Altersvorsorge, Kredite,

Versicherungen, Immobilien bis hin zu Verbraucherschutz. Der Lehrgang

schließt mit Prüfung und Zertifikat ab und ist damit ein starkes

Signal für die eigene Kompetenz und den Arbeitsmarkt.

Infos & Anmeldung: wifiwien.at/kurs/39220x-lehrgang-personal-finance

"Mit rund 35 Formaten von der Einführung bis zur Vertiefung

bieten wir ein Programm, das sowohl breit aufgesetzt als auch

praxisnah ist. Das neue Jahres-Training und der Zertifikatslehrgang

ergänzen das Portfolio ideal vom ersten Schritt bis zur

strukturierten Finanzplanung", sagt Christoph Boschan, CEO der Wiener

Börse AG.

Warum jetzt in Finanzbildung investieren?

- Sparprodukte reichen oft nicht aus: "Fast jede dritte Person"

erkennt laut Aktienbarometer, dass renditeschwache Produkte die Ziele

Vermögensaufbau, Werterhalt, Pension kaum erreichen.

- Hohe Investitionsbereitschaft, aber Wissenslücken: Rund 1,4 Mio.

Österreicher bekunden Interesse. Finanzbildung ist der Hebel, der aus

Interesse Handlungsfähigkeit macht.

- Praxisfokus: Alle Formate der Wiener Börse Akademie setzen auf

konkrete Umsetzung, damit Inhalte nicht Theorie bleiben, sondern im

eigenen Finanzleben ankommen.

Größter Börsen-Seminaranbieter Österreichs

Das Gesamtprogramm umfasst rund 35 Seminare und Lehrgänge - von

kompakten Basics über thematische Vertiefungen in

Präsenzveranstaltungen bis zu Webinaren und eLearning. So finden

Einsteiger einen gut verständlichen Start, während aktive Anleger ihr

Know-how zu Asset Allocation, Risiko-Management, Anleihen & Aktien,

ETFs & Fonds, Steuern und Behavioral Finance gezielt ausbauen. Das

vollständige Seminarprogramm sowie Details zu Terminen,

Durchführungsarten (Präsenz, Online, eLearning) und Trainer finden

Interessierte unter wifiwien.at/boerse

Über die Wiener Börse Akademie

Die Wiener Börse Akademie ist eine gemeinsame Initiative des WIFI

Management Forums und der Wiener Börse AG. Seit 2005 macht sie

fundiertes Finanzwissen für die breite Bevölkerung zugänglich und ist

heute der größte Börsen-Seminaranbieter Österreichs. Das Programm

wird laufend aktualisiert und verbindet Präsenz, Online und eLearning

zu einem flexiblen Weiterbildungsangebot für alle Erfahrungsstufen.

