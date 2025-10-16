APA ots news: Neues Seminarprogramm der Wiener Börse Akademie:...
APA ots news: Neues Seminarprogramm der Wiener Börse Akademie: "Börsentraining live" und Lehrgang "Personal Finance" starten erstmals
Größter Börsen-Seminaranbieter Österreichs präsentiert sein
neues Programm 2026 - Finanzkompetenz für Einsteiger und
Erfahrene mit der Wiener Börse Akademie
Wien (APA-ots) - Die Wiener Börse Akademie präsentiert ihr 21.
Seminarprogramm mit
zwei frischen Highlights für alle, die ihre Finanzkompetenz gezielt
ausbauen wollen: dem Jahresformat "Börsentraining live - erfolgreich
investieren" sowie dem umfassenden Lehrgang "Personal Finance". Beide
Angebote sind auf die zentralen Bedürfnisse der Bevölkerung
zugeschnitten: Laut Aktienbarometer 2025 investieren Österreicher vor
allem in langfristigen Vermögensaufbau, Werterhalt und
Pensionsvorsorge. Zugleich geben viele an, aus mangelndem
Finanzwissen noch nicht zu investieren. Trotz gestiegenem
Wertpapierbesitz bekunden weiterhin 1,4 Mio. Menschen Interesse an
Aktien, Anleihen und Fonds.
"Finanzwissen ist die Grundlage für eigenverantwortliche
Entscheidungen, egal ob beim Vermögensaufbau oder bei der
Altersvorsorge. Genau hier setzen wir an: mit praxistauglichen
Formaten, die Einsteiger Schritt für Schritt abholen und Erfahrene am
Börsenparkett gezielt weiterbringen", betont Christian Faymann,
Institutsleiter des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien.
Zwei neue Formate, ein gemeinsames Ziel: Finanzen souverän
managen
- Börsentraining live - erfolgreich investieren: Ein Jahr lang
begleiten Experten die Teilnehmenden durch die Marktentwicklungen mit
Fokus darauf, ein persönliches Portfolio aufzubauen und über 12
Monate professionell zu managen. Das Format kombiniert Marktupdates,
Portfolio-Workshops und Umsetzungsimpulse.
Infos & Anmeldung: wifiwien.at/kurs/39510x-boersentraining-live-
erfolgreich-investieren
- Lehrgang "Personal Finance": Dieser neue, in Österreich
einzigartige Lehrgang deckt alle wesentlichen Lebensbereiche der
privaten Finanzen ab von Wertpapieranlage, Altersvorsorge, Kredite,
Versicherungen, Immobilien bis hin zu Verbraucherschutz. Der Lehrgang
schließt mit Prüfung und Zertifikat ab und ist damit ein starkes
Signal für die eigene Kompetenz und den Arbeitsmarkt.
Infos & Anmeldung: wifiwien.at/kurs/39220x-lehrgang-personal-finance
"Mit rund 35 Formaten von der Einführung bis zur Vertiefung
bieten wir ein Programm, das sowohl breit aufgesetzt als auch
praxisnah ist. Das neue Jahres-Training und der Zertifikatslehrgang
ergänzen das Portfolio ideal vom ersten Schritt bis zur
strukturierten Finanzplanung", sagt Christoph Boschan, CEO der Wiener
Börse AG.
Warum jetzt in Finanzbildung investieren?
- Sparprodukte reichen oft nicht aus: "Fast jede dritte Person"
erkennt laut Aktienbarometer, dass renditeschwache Produkte die Ziele
Vermögensaufbau, Werterhalt, Pension kaum erreichen.
- Hohe Investitionsbereitschaft, aber Wissenslücken: Rund 1,4 Mio.
Österreicher bekunden Interesse. Finanzbildung ist der Hebel, der aus
Interesse Handlungsfähigkeit macht.
- Praxisfokus: Alle Formate der Wiener Börse Akademie setzen auf
konkrete Umsetzung, damit Inhalte nicht Theorie bleiben, sondern im
eigenen Finanzleben ankommen.
Größter Börsen-Seminaranbieter Österreichs
Das Gesamtprogramm umfasst rund 35 Seminare und Lehrgänge - von
kompakten Basics über thematische Vertiefungen in
Präsenzveranstaltungen bis zu Webinaren und eLearning. So finden
Einsteiger einen gut verständlichen Start, während aktive Anleger ihr
Know-how zu Asset Allocation, Risiko-Management, Anleihen & Aktien,
ETFs & Fonds, Steuern und Behavioral Finance gezielt ausbauen. Das
vollständige Seminarprogramm sowie Details zu Terminen,
Durchführungsarten (Präsenz, Online, eLearning) und Trainer finden
Interessierte unter wifiwien.at/boerse
Über die Wiener Börse Akademie
Die Wiener Börse Akademie ist eine gemeinsame Initiative des WIFI
Management Forums und der Wiener Börse AG. Seit 2005 macht sie
fundiertes Finanzwissen für die breite Bevölkerung zugänglich und ist
heute der größte Börsen-Seminaranbieter Österreichs. Das Programm
wird laufend aktualisiert und verbindet Präsenz, Online und eLearning
zu einem flexiblen Weiterbildungsangebot für alle Erfahrungsstufen.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Wirtschaftskammer Wien
Presse und Newsroom
Dr. Brigitte Wimmer
T 01 514 50-1822 I E brigitte.wimmer@wkw.at I W https://wko.at/wien
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/242/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0051 2025-10-16/09:30