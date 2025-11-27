APA ots news: next layer übernimmt Rechenzentrum von Drei Österreich.

Wien (APA-ots) - Der österreichische Internet Service Provider next layer

übernimmt

bisher von Drei betriebene Housingflächen am Standort Heiligenstädter

Lände 27c (ehem. Ö3 Medienhaus) und erweitert damit seine

Rechenzentrums-Infrastruktur auf insgesamt vier Standorte in Wien.

next layer übernimmt mit diesem Schritt mehr als 100 Firmenkunden,

die Drei an diesem Standort mit Housing-Lösungen betreut hat. Die

betroffenen Kunden erhalten in den kommenden Wochen eine schriftliche

Benachrichtigung über diese Umstellung.

Mit der gezielten Modernisierung und technischen Aufwertung des

Standorts legt next layer den Fokus auf eine nachhaltige

Weiterentwicklung und den Ausbau seiner führenden Rolle als

unabhängiger, eigentümergeführter ISP für Geschäftskunden in

Österreich.

Das ehemalige Drei Rechenzentrum wird nicht nur in das bestehende

Netzwerk integriert, sondern durch gezielte Investitionen auch

nachhaltig gestärkt.

"Mit dem neuen Standort setzen wir einen weiteren Meilenstein in

unserer Infrastrukturstrategie. Wir schaffen zusätzliche Kapazitäten

für unsere Kunden, erhöhen die Redundanz und bieten noch mehr

Flexibilität. Und all das bei gleichbleibend persönlicher Betreuung

und höchster technischer Qualität", erklärt Rene Avi, CTO und

Gesellschafter von next layer.

"Wir freuen uns, mit next layer einen kompetenten und starken Partner

zur Seite zu haben, der unsere Housing-Kunden auch künftig mit

qualitativ hochwertigen Lösungen betreuen wird," so Drei CEO Rudolf

Schrefl.

next layer betreibt nun vier hochverfügbare, energieeffiziente und

zertifizierte Rechenzentrumsstandorte in Wien und bietet Unternehmen

maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Cloud, Colocation,

Netzwerk und IT-Infrastruktur. Für Kunden bedeutet das noch mehr

Ausfallsicherheit, noch bessere Standortvernetzung und noch kürzere

Wege zu performanter IT-Infrastruktur, direkt aus Österreich.

Über next layer

next layer entwirft und betreibt als eigentümergeführter

österreichischer Internet Service Provider perfekt angepasste

Lösungen für Cloud-, Netzwerk- und Serverinfrastruktur von

Geschäftskunden. Ihr europaweites Telekommunikationsnetz verbindet

eigene Colocation-Standorte in Deutschland, Österreich und der

Schweiz sowie andere Rechenzentren, Netzwerk-Hubs und Exchanges mit

Kapazitäten von bis zu n*400 Gbit/s und bietet hochwertige IP-,

Ethernet- und Wavelength-Konnektivität mit hoher Bandbreite. Weitere

Informationen finden Sie auf https://www.nextlayer.at.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

