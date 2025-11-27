APA ots news: next layer übernimmt Rechenzentrum von Drei Österreich.
Wien (APA-ots) - Der österreichische Internet Service Provider next layer
übernimmt
bisher von Drei betriebene Housingflächen am Standort Heiligenstädter
Lände 27c (ehem. Ö3 Medienhaus) und erweitert damit seine
Rechenzentrums-Infrastruktur auf insgesamt vier Standorte in Wien.
next layer übernimmt mit diesem Schritt mehr als 100 Firmenkunden,
die Drei an diesem Standort mit Housing-Lösungen betreut hat. Die
betroffenen Kunden erhalten in den kommenden Wochen eine schriftliche
Benachrichtigung über diese Umstellung.
Mit der gezielten Modernisierung und technischen Aufwertung des
Standorts legt next layer den Fokus auf eine nachhaltige
Weiterentwicklung und den Ausbau seiner führenden Rolle als
unabhängiger, eigentümergeführter ISP für Geschäftskunden in
Österreich.
Das ehemalige Drei Rechenzentrum wird nicht nur in das bestehende
Netzwerk integriert, sondern durch gezielte Investitionen auch
nachhaltig gestärkt.
"Mit dem neuen Standort setzen wir einen weiteren Meilenstein in
unserer Infrastrukturstrategie. Wir schaffen zusätzliche Kapazitäten
für unsere Kunden, erhöhen die Redundanz und bieten noch mehr
Flexibilität. Und all das bei gleichbleibend persönlicher Betreuung
und höchster technischer Qualität", erklärt Rene Avi, CTO und
Gesellschafter von next layer.
"Wir freuen uns, mit next layer einen kompetenten und starken Partner
zur Seite zu haben, der unsere Housing-Kunden auch künftig mit
qualitativ hochwertigen Lösungen betreuen wird," so Drei CEO Rudolf
Schrefl.
next layer betreibt nun vier hochverfügbare, energieeffiziente und
zertifizierte Rechenzentrumsstandorte in Wien und bietet Unternehmen
maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Cloud, Colocation,
Netzwerk und IT-Infrastruktur. Für Kunden bedeutet das noch mehr
Ausfallsicherheit, noch bessere Standortvernetzung und noch kürzere
Wege zu performanter IT-Infrastruktur, direkt aus Österreich.
Über next layer
next layer entwirft und betreibt als eigentümergeführter
österreichischer Internet Service Provider perfekt angepasste
Lösungen für Cloud-, Netzwerk- und Serverinfrastruktur von
Geschäftskunden. Ihr europaweites Telekommunikationsnetz verbindet
eigene Colocation-Standorte in Deutschland, Österreich und der
Schweiz sowie andere Rechenzentren, Netzwerk-Hubs und Exchanges mit
Kapazitäten von bis zu n*400 Gbit/s und bietet hochwertige IP-,
Ethernet- und Wavelength-Konnektivität mit hoher Bandbreite. Weitere
Informationen finden Sie auf https://www.nextlayer.at.
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
