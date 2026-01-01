APA ots news: OMV erhält EUR 123 Mio Förderung für größtes grünes Wasserstoffprojekt in Österreich

Wien, 7. Jänner 2026 (APA-ots) - - Österreich fördert den Bau einer der

größten Wasserstoffanlagen

Europas

- OMV baut in Bruck an der Leitha eine 140 MW Anlage mit einer

jährlichen Kapazität von bis zu 23.000 Tonnen grünem Wasserstoff ab

Ende 2027

- Einsparung von bis zu 150.000 Tonnen CO pro Jahr leistet einen

entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung der Raffinerie Schwechat

OMV und Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) haben einen

Fördervertrag für die geplante Anlage zur Herstellung von grünem

Wasserstoff in Bruck an der Leitha (Niederösterreich) unterzeichnet,

der eine Produktionsförderung von bis zu EUR 123 Millionen

sicherstellt. Das Vorhaben wurde zuvor von der European Hydrogen Bank

(EHB), der Europäischen Wasserstoffbank, positiv bewertet und für

eine Förderung empfohlen. Dieses Vorzeigeprojekt leistet einen

entscheidenden Beitrag zur österreichischen Wasserstoffstrategie und

zur OMV Strategie 2030.

Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV : "Die

positive Bewertung durch die Europäische Wasserstoffbank und die

daraus resultierende Förderung der Republik Österreich unserer Anlage

für grünen Wasserstoff ist ein starkes Signal für die Zukunft der

nachhaltigen Energieversorgung und für den Standort Österreich. Mit

unserem Projekt setzen wir einen Meilenstein für die Energiewende in

Europa und zeigen, wie OMV Innovation und Verantwortung vereint."

OMV investiert einen mittleren dreistelligen Millionen Eurobetrag

in Bruck an der Leitha. Die 140 MW Anlage soll Ende 2027 in Betrieb

gehen und dann zu den fünf größten in Europa zählen. OMV produziert

damit künftig jährlich bis zu 23.000 Tonnen grünen Wasserstoff mit

erneuerbarer Energie aus Wind- und Solarenergie sowie Wasserkraft und

entspricht einer Einsparung von bis zu 150.000 Tonnen CO2 pro Jahr.

"Durch eine lokale Erzeugung von grünem Wasserstoff leistet diese

Anlage, die über eine 22 Kilometer lange Pipeline direkt mit der OMV

Raffinerie Schwechat verbunden ist, einen maßgeblichen Beitrag zu

unserer Dekarbonisierung," kommentierte Martijn van Koten, OMV

Executive Vice President, Fuels und Chemicals.

Im November 2025 haben OMV und Masdar, ein weltweit führendes

Unternehmen für saubere Energie, eine Vereinbarung zur Gründung eines

Joint Ventures (JV) unterzeichnet. Das geplante JV umfasst die

Finanzierung, die Errichtung und den Betrieb der 140 MW

Elektrolyseanlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in Bruck an

der Leitha. Der Abschluss des JVs wird für Anfang 2026 erwartet und

steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses der finalen Unterlagen, der

Zustimmung der Anteilseigner sowie behördlicher Genehmigungen.

Bilder, Grafiken und Videos finden Sie hier.

Über OMV Aktiengesellschaft

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein

nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem

integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und

Chemikalien mit einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft.

Durch die schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft

strebt OMV an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu

erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von EUR

34 Milliarden und beschäftigte rund 23.600 diverse und talentierte

Mitarbeiter:innen weltweit. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (

OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere

Informationen auf www.omv.com.

