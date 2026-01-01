APA ots news: OMV erhält EUR 123 Mio Förderung für größtes grünes...
Wien, 7. Jänner 2026 (APA-ots) - - Österreich fördert den Bau einer der
größten Wasserstoffanlagen
Europas
- OMV baut in Bruck an der Leitha eine 140 MW Anlage mit einer
jährlichen Kapazität von bis zu 23.000 Tonnen grünem Wasserstoff ab
Ende 2027
- Einsparung von bis zu 150.000 Tonnen CO pro Jahr leistet einen
entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung der Raffinerie Schwechat
OMV und Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) haben einen
Fördervertrag für die geplante Anlage zur Herstellung von grünem
Wasserstoff in Bruck an der Leitha (Niederösterreich) unterzeichnet,
der eine Produktionsförderung von bis zu EUR 123 Millionen
sicherstellt. Das Vorhaben wurde zuvor von der European Hydrogen Bank
(EHB), der Europäischen Wasserstoffbank, positiv bewertet und für
eine Förderung empfohlen. Dieses Vorzeigeprojekt leistet einen
entscheidenden Beitrag zur österreichischen Wasserstoffstrategie und
zur OMV Strategie 2030.
Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV : "Die
positive Bewertung durch die Europäische Wasserstoffbank und die
daraus resultierende Förderung der Republik Österreich unserer Anlage
für grünen Wasserstoff ist ein starkes Signal für die Zukunft der
nachhaltigen Energieversorgung und für den Standort Österreich. Mit
unserem Projekt setzen wir einen Meilenstein für die Energiewende in
Europa und zeigen, wie OMV Innovation und Verantwortung vereint."
OMV investiert einen mittleren dreistelligen Millionen Eurobetrag
in Bruck an der Leitha. Die 140 MW Anlage soll Ende 2027 in Betrieb
gehen und dann zu den fünf größten in Europa zählen. OMV produziert
damit künftig jährlich bis zu 23.000 Tonnen grünen Wasserstoff mit
erneuerbarer Energie aus Wind- und Solarenergie sowie Wasserkraft und
entspricht einer Einsparung von bis zu 150.000 Tonnen CO2 pro Jahr.
"Durch eine lokale Erzeugung von grünem Wasserstoff leistet diese
Anlage, die über eine 22 Kilometer lange Pipeline direkt mit der OMV
Raffinerie Schwechat verbunden ist, einen maßgeblichen Beitrag zu
unserer Dekarbonisierung," kommentierte Martijn van Koten, OMV
Executive Vice President, Fuels und Chemicals.
Im November 2025 haben OMV und Masdar, ein weltweit führendes
Unternehmen für saubere Energie, eine Vereinbarung zur Gründung eines
Joint Ventures (JV) unterzeichnet. Das geplante JV umfasst die
Finanzierung, die Errichtung und den Betrieb der 140 MW
Elektrolyseanlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in Bruck an
der Leitha. Der Abschluss des JVs wird für Anfang 2026 erwartet und
steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses der finalen Unterlagen, der
Zustimmung der Anteilseigner sowie behördlicher Genehmigungen.
Über OMV Aktiengesellschaft
Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein
nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem
integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und
Chemikalien mit einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft.
Durch die schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft
strebt OMV an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu
erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von EUR
34 Milliarden und beschäftigte rund 23.600 diverse und talentierte
Mitarbeiter:innen weltweit. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (
OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere
Informationen auf www.omv.com.
