APA ots news: OMV erzielt im Gesamtjahr 2025 ein solides CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 4,6 Mrd

Wer­bung Wer­bung

Wien, 4. Februar 2026 (APA-ots) - - Solider Cashflow aus der

Betriebstätigkeit von EUR 5,2 Mrd

- Starke Bilanz mit niedrigem Leverage-Grad von 14 %

- Effizienzprogramm trägt mit über EUR 350 Mio positiv zum operativen

Cashflow bei

- Fuels mit stärkerem Ergebnisbeitrag aufgrund eines stärkeren

Marktumfeldes und verbessertem Beitrag von ADNOC Refining & ADNOC

Wer­bung Wer­bung

Global Trading

- Erhöhter Ergebnisbeitrag aus Chemicals, vor allem beeinflusst durch

Borealis Umgliederung und verbesserter Olefin-Referenzmargen

- Energy mit niedrigerem Ergebnisbeitrag, bedingt durch negative

Markteffekte

- Gesamtdividende in Höhe von EUR 4,40 je Aktie vorgeschlagen,*

umfasst reguläre Dividende je Aktie von EUR 3,15 und eine zusätzliche

Dividende je Aktie von EUR 1,25

Wer­bung Wer­bung

OMV hat heute die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt

gegeben.** Das Unternehmen erzielte ein CCS Operatives Ergebnis vor

Sondereffekten von EUR 4,6 Milliarden und einen den Aktionären

zuzurechnenden CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten von EUR 1,9

Milliarden. Der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen***

beträgt EUR 24,3 Milliarden. Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit

liegt bei EUR 5,2 Milliarden. Das Operative Ergebnis vor

Sondereffekten im Bereich Energy belief sich auf EUR 2,7 Milliarden,

während sich das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten im

Geschäftsbereich Fuels auf EUR 1,1 Milliarden erhöhte. Im

Geschäftsbereich Chemicals wuchs das Operative Ergebnis vor

Sondereffekten auf EUR 784 Millionen. Das CCS Ergebnis je Aktie vor

Sondereffekten betrug EUR 5,94. Mit einer Nettoverschuldung von EUR

3,6 Milliarden und einem niedrigen Leverage-Grad von 14 Prozent per

Ende 2025 zeichnet sich OMV durch eine weiterhin sehr solide Bilanz

aus.

Der OMV Vorstand schlägt dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung

eine Gesamtdividende in Höhe von EUR 4,40 je Aktie vor, bestehend aus

einer regulären Dividende von EUR 3,15 je Aktie sowie einer

zusätzlichen Dividende von EUR 1,25 je Aktie. OMV steigert somit über

einen Zeitraum von vier Jahren die reguläre Dividende um mehr als 30

Prozent. Damit bestätigt OMV eine attraktive Dividendenpolitik und

schlägt zugleich im vierten Jahr in Folge eine zusätzliche Dividende

vor.

Das Effizienzprogramm zeigt einen sehr positiven Effekt auf den

operativen Cashflow mit über EUR 350 Millionen seit Beginn. Wie

bereits angekündigt, wird über die gesamte Laufzeit ein positiver

Beitrag von EUR 500 Millionen bis Ende 2027 erwartet.

Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO: "OMV hat im

Geschäftsjahr 2025 in einem sehr herausfordernden Marktumfeld solide

gewirtschaftet. Wir haben erneut bewiesen, wie robust unser

integriertes Geschäftsmodell ist. Ein wichtiger strategischer

Meilenstein ist die weit fortgeschrittene Formierung der Borouge

Group International, mit der wir, gemeinsam mit unserem langjährigen

Partner ADNOC, einen globalen Polyolefin-Champion schaffen. Das

Gasentwicklungsprojekt Neptun Deep, das OMV Petrom in Rumänien

planmäßig vorantreibt, wird maßgeblich zur Energiesicherheit in

Europa beitragen. OMV kann damit künftig auf das stärkste

Gasportfolio in der Unternehmensgeschichte aufbauen. Mit der

Inbetriebnahme unserer ReOil-Anlage in Schwechat sowie der in Bau

befindlichen 140 Megawatt-Elektrolyseanlage in Bruck an der Leitha

haben wir innovative, nachhaltige Initiativen angestoßen.

Gleichzeitig haben wir einen starken operativen Cashflow in einem

volatilen Markt erwirtschaftet, der unsere attraktive

Dividendenpolitik untermauert und uns finanziellen Spielraum für die

nächsten Schritte in unserer Transformation gibt. OMV entwickelt sich

konsequent in Richtung eines zukunftsfähigen, integrierten

Unternehmens für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und Chemikalien."

Energy

Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten sank 2025 um 29 Prozent auf

EUR 2,7 Milliarden. Ursächlich dafür waren vor allem negative

Markteffekte und das Fehlen von positiven Einmaleffekten aus 2024 aus

dem Gas Marketing & Power Geschäft. Das Exploration & Production (E&P

) Geschäft wurde durch geringere Ölpreise sowie

Wechselkursentwicklungen beeinträchtigt. Gestiegene Gaspreise konnten

dies teilweise kompensieren. Geringere Liftings in Norwegen und die

fehlenden Verkaufsmengen der veräußerten malaysischen Assets

beeinflussten das Ergebnis zusätzlich. Ausgeglichen wurde dies

teilweise durch eine stabile Produktion: Der Produktionsrückgang im

Jahr 2025 betrug - bereinigt um den Verkauf von SapuraOMV in Malaysia

- lediglich 2 Prozent. Zusätzlich kompensierend wirkten niedrigere

Abschreibungen in Neuseeland, höhere Liftings in den Vereinigten

Arabischen Emiraten und in Libyen sowie deutlich reduzierte operative

Kosten.

Fuels

Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten erhöhte sich um 20

Prozent auf EUR 1,1 Milliarden, getragen von höheren Raffinerie-

Referenzmargen. 2025 stieg der Auslastungsgrad der europäischen

Raffinerien geringfügig auf 89 Prozent. Die höhere Auslastung der

Raffinerie Schwechat im Jahr 2025 kompensierte die negativen Effekte

sowohl des geplanten Stillstands in Petrobrazi als auch der Coker-

Reparaturen in Burghausen im Jahr 2025 deutlich.

Mit 16,4 Millionen Tonnen lagen die Kraftstoff- und sonstigen

Verkaufsmengen in Europa leicht über dem Niveau des Vorjahres. Das

Ergebnis des Retail-Geschäfts stieg vor allem aufgrund verbesserter

Kraftstoffmargen, höherer Verkaufsmengen infolge der Akquisition von

Tankstellen in Österreich und der Slowakei sowie einer positiven

Entwicklung des Non-Fuel-Geschäfts.

Der Beitrag von ADNOC Refining & ADNOC Global Trading erhöhte sich

2025 auf EUR 101 Millionen, bedingt vor allem durch höhere Raffinerie

-Referenzmargen.

Chemicals

Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten stieg 2025 um 71 Prozent

auf EUR 784 Millionen, hauptsächlich infolge der Umgliederung der

Borealis Gruppe. Zusätzliche Unterstützung kam von verbesserten

Olefinmargen.

Der Beitrag des OMV Basischemikaliengeschäfts stieg erheblich,

hauptsächlich aufgrund verbesserter Olefin-Referenzmargen. Der

Auslastungsgrad der europäischen Steamcracker, die von OMV und

Borealis betrieben werden, war mit 82 Prozent um 2 Prozentpunkte

unter der Vorjahresperiode, lag aber immer noch rund 10 Prozentpunkte

über dem europäischen Durchschnitt.

Kennzahlen im Geschäftsjahr 2025 gegenüber dem Geschäftsjahr 2024

Konzern

- Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäftsbereichen von EUR 24,31

Mrd, Rückgang um 7 %

- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 4,61 Mrd,

Rückgang um 10 %

- Den Aktionären zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor

Sondereffekten von EUR 1,94 Mrd, Rückgang um 7 %

- CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten von EUR 5,94, Rückgang um

7 %

- Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital-

Positionen von EUR 4,49 Mrd, Rückgang um 15 %

- Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 5,2 Mrd, Rückgang um 4 %

Energy

- Durchschnittlicher Brent-Preis von USD 69,11/bbl, Rückgang um 14 %

- Durchschnittlich realisierter Erdgaspreis von EUR 30,31/MWh,

Anstieg um 21 %

- Kohlenwasserstoffproduktion von 305 kboe/d, Rückgang um 10 %

- Produktionskosten von USD 10,6/boe, Anstieg um 7 %

- Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 2,7 Mrd, Rückgang um

29 %

Fuels

- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa bei USD 10,10/bbl

- OMV Raffinerieauslastungsgrad Europa bei 89 %, Anstieg um 2

Prozentpunkte

- Kraftstoff- und sonstige Verkaufsmengen Europa von 16,39 Mio t,

leicht gestiegen

- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1,1 Mrd, Anstieg

um 20 %

Chemicals

- Ethylen-Referenzmarge Europa bei EUR 569/t, Anstieg um 13 %

- Propylen-Referenzmarge Europa bei EUR 445/t, Anstieg um 16 %

- Polyethylen-Referenzmarge Europa bei EUR 461/t, Anstieg um 7 %

- Polypropylen-Referenzmarge Europa bei EUR 361/t, Rückgang um 10 %

- OMV Steamcracker-Auslastungsgrad bei 82 %, Rückgang um 2

Prozentpunkte

- Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 784 Mio, Anstieg um

71 %

Ausblick 2026

- Organische Investitionsaufwendungen des OMV Konzerns geplant bei

rund EUR 3,2 Mrd

- Durchschnittlicher Brent-Preis bei rund USD 65/bbl erwartet

- Erwartete Kohlenwasserstoffproduktion von OMV leicht unter 300

kboe/d - vorausgesetzt die Geschäftstätigkeit in Libyen verläuft ohne

Einschränkungen

- Durchschnittlicher realisierter Gaspreis unter EUR 30/MWh

prognostiziert, bei einer THE-Preisprognose von über EUR 30/MWh

- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa voraussichtlich bei rund USD

8/bbl

- Auslastungsgrad der europäischen Raffinerien über 90 % erwartet

- Erwarteter Steamcracker-Auslastungsgrad voraussichtlich bei rund 90

%****

Den OMV Konzernbericht 2025 finden Sie hier.

*Vorschlag des Vorstands, vorbehaltlich der Prüfung durch den

Aufsichtsrat; vorbehaltlich der Genehmigung durch die

Hauptversammlung 2026

**Die genannten Werte beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2025; als

Vergleichsgrößen dienen, sofern nicht abweichend gekennzeichnet, die

Jahreswerte des Vorjahres

***Am 3. März 2025 haben OMV und ADNOC eine verbindliche Vereinbarung

über die Zusammenlegung ihrer Anteile an Borealis und Borouge zu

Borouge Group International unterzeichnet. Folglich wurde die

Borealis Gruppe, mit Ausnahme der Borouge Beteiligungen, am 3. März

2025 in die Position "zu Veräußerungszwecken gehalten" umgegliedert

und als "aufgegebener Geschäftsbereich" ausgewiesen. Die

Gesamtergebnisrechnung des Vorjahres wurde angepasst, um die

aufgegebenen Geschäftsbereiche getrennt von den fortgeführten

Geschäftsbereichen darzustellen.

****Ab 2026, Cracker-Auslastungsgrad ohne Borealis Cracker

Über OMV

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges

Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem integrierten

Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und Chemikalien. OMV

strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von EUR 24

Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte Mitarbeiter:innen

weltweit. Zu den strategischen Mehrheitsbeteiligungen von OMV gehören

Borealis mit 75 Prozent und OMV Petrom mit 51,2 Prozent. OMV Aktien

werden an der Wiener Börse (OMV) sowie in den USA an der OTCQX (

OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere Informationen auf www.omv.com.

Rückfragehinweis:

OMV

Dominic Köfner

Telefon: 01/404 40-0

E-Mail: dominic.koefner@omv.com

Website: https://www.omv.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0006 2026-02-04/07:05