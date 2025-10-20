APA ots news: Städtebund tritt Übereinkommen zur Bargeldversorgung bei
Weiterer Schritt zur Sicherung der Bargeldversorgung in
Österreich
Wien (APA-ots) - Die erfolgreiche Bargeld-Initiative der
Oesterreichischen
Nationalbank (OeNB) und des Österreichischen Gemeindebundes zur
besseren Absicherung einer lückenlosen Bargeldversorgung in
Österreich erfährt mit dem Beitritt des Österreichischen Städtebundes
eine sinnvolle Erweiterung. Im Wiener Rathaus unterzeichneten heute
OeNB-Gouverneur Martin Kocher und Bürgermeister Michael Ludwig in
dessen Funktion als Städtebund-Präsident die Übereinkunft zur
lückenlosen Bargeldversorgung.
Euro-Bargeld ist in Österreich nicht nur das beliebteste, sondern
auch das einzige gesetzliche Zahlungsmittel. Die OeNB hat in
Zusammenarbeit mit dem Gemeindebund bereits im Sommer 2025 begonnen,
mit OeNB-Geldausgabeautomaten Versorgungslücken im ländlichen Raum zu
schließen. Insgesamt sollen bis Ende 2026 österreichweit bis zu 120
neue Geldautomaten der Nationalbank errichtet werden.
"Österreich verfügt über eine europaweit führende Bargeld-
Infrastruktur. Als Nationalbank der Republik Österreich ist es uns
wichtig, dass alle Regionen in Österreich verlässlich und bestmöglich
mit Bargeld versorgt werden. Das dichte Versorgungsnetz der
österreichischen Banken bleibt das Rückgrat der Bargeldversorgung in
Österreich. Gleichzeitig installieren wir zusätzliche
Geldausgabeautomaten, um bestehende Versorgungslücken gezielt zu
schließen. Wir freuen uns sehr, dass nun auch der Österreichische
Städtebund Teil dieser Übereinkunft für eine noch bessere und sichere
Versorgung mit Bargeld ist", betont OeNB-Gouverneur Martin Kocher.
Versorgungssicherheit auch in urbanen Einzugsgebieten
Da die Bargeldversorgung auch in urbanen Einzugsgebieten
sichergestellt sein soll, tritt nun auch der Städtebund der
Übereinkunft mit der OeNB und dem Gemeindebund bei. "Als Städtebund-
Präsident, aber auch als Bürgermeister von Wien begrüße ich die
Stärkung der Bargeldversorgung nachdrücklich. Bargeld ist nach wie
vor für viele Menschen unverzichtbar - vor allem auch für ältere
Menschen oder Menschen ohne Bankkonto. Bargeld fördert nicht nur die
soziale Teilhabe, sondern dient auch der lokalen Wirtschaft und
stärkt die Innenstädte," so Ludwig.
Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger betont abschließend
einen weiteren Aspekt: "Wenn Menschen Bargeld zur Verfügung haben,
können sie auch bei Strom- oder Systemausfällen Einkäufe oder Öffis
bezahlen. Das nützt den öffentlichen Leistungen der Städte und macht
sie krisenfester und resilienter."
Fotos von der Unterzeichnung im Wiener Rathaus stehen auf dem
Flickr-Account der OeNB zur Verfügung.
