APA ots news: UNIQA hebt Ziele an: Strategie "Growing Impact" übertrifft Erwartungen
Wien (APA-ots) - Update der Ziele 2026 bis 2028:
- Prämienwachstum steigt von 5 auf 6 Prozent jährlich, 4 Prozent in
Österreich und 8 Prozent international
- Konzernergebnis wächst um mindestens 7 Prozent pro Jahr (statt 6
Prozent)
- Combined Ratio netto liegt bei höchstens 93 Prozent
- Stabiler Return on Equity (Eigenkapitalrentabilität) von über 13
Prozent
- Kapitalquote (Solvency II) bis 2028 in einer Bandbreite von 180 bis
230 Prozent
Wien, 27. November 2025 - Bereits zur Jahresmitte hat UNIQA
angesichts der sehr positiven Geschäftsentwicklung die Prognose für
das Ergebnis vor Steuern für das Jahr 2025 auf eine Bandbreite von
490 bis 510 Millionen Euro erhöht. Nun folgt ein weiterer Schritt:
Ein Jahr nach dem Start des Strategieprogramms " UNIQA 3.0 - Growing
Impact 2025-2028 " ziehen die Vorstandsmitglieder bei einem
Kapitalmarkt-Update in Wien und London eine erfreuliche
Zwischenbilanz und setzen sich ambitioniertere Finanzziele.
"Wir sind schneller als geplant und heben nun unsere finanziellen
Ambitionen an. Die starke Performance in Österreich und CEE,
insbesondere im Sachversicherungs- und Gesundheitsgeschäft, sowie
unsere konsequente Kosten- und Kapitaldisziplin machen das möglich.
Unsere strategischen Initiativen greifen - das zeigt sich in
nachhaltig steigenden Prämien, Erträgen und einer robusten
Eigenkapitalrendite", betont Andreas Brandstetter, CEO UNIQA
Insurance Group AG. "UNIQA ist damit ein verlässlicher und noch
attraktiverer Wert für Kundinnen und Kunden, Aktionärinnen und
Aktionären und natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."
"Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass unsere Strategie wirkt,
sowohl operativ als auch finanziell. Wir wachsen stärker, sind
profitabler und haben unsere Kosten im Griff. Diese solide Basis
erlaubt uns, unsere Ziele nach oben anzupassen und gleichzeitig an
unserer attraktiven, progressiven Dividendenpolitik festzuhalten",
betont Kurt Svoboda, Chief Finance & Risk Officer UNIQA Insurance
Group AG, und führt Details aus : " Das Prämienwachstum soll künftig
im Schnitt 6 Prozent pro Jahr betragen, das Wachstum des Ergebnisses
je Aktie mindestens 7 Prozent, und das Ziel für einen nachhaltigen,
stabilen Return on Equity steigt auf mindestens 13 Prozent. Das alles
bei einer Netto-Combined-Ratio von höchstens 93 Prozent. Unsere
Aktionärinnen und Aktionäre sollen weiterhin direkt vom Erfolg der
UNIQA profitieren. Mit diszipliniertem Kostenmanagement, gezielten
Investitionen und einer starken Kapitalausstattung sind wir bestens
positioniert, um auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld profitabel
zu wachsen und den Unternehmenswert langfristig zu steigern. "
Zwtl.: Verlässliches Standbein Österreich, Chance Ökosystem
Gesundheit
Das Geschäft in Österreich ist ein verlässliches Standbein von
UNIQA - in einem stabilen, reifen Marktumfeld. In sechs von neun
Bundesländern ist UNIQA Marktführer. Das Wachstum wird vor allem von
der Sparte Schaden- und Unfallversicherung getragen. Besonders gut
positioniert ist UNIQA auch in der Gesundheitsversicherung, bei der
das Unternehmen mit einem Marktanteil von rund 44 Prozent Marktführer
ist.
Wie nahezu alle europäischen Länder steht auch Österreich vor der
Herausforderung einer alternden Bevölkerung und eines zunehmenden
Mangels an medizinischem Personal. Damit wächst der Bedarf an
innovativen Lösungen im Gesundheitsbereich in allen Märkten, in denen
UNIQA tätig ist. "Vier von zehn Menschen, die in Österreich eine
private Gesundheitsversicherung besitzen, sind Kundinnen oder Kunden
von UNIQA ", erklärt René Knapp, Vorstand UNIQA Insurance Group AG
und zuständig für Asset Management, Personal Lines, People & Brand,
und ergänzt zu dieser starken Ausgangslage: " Mit einem umfassenden
Ökosystem an Gesundheitsdienstleistungen - das weit über klassische
Versicherungsleistungen hinausgeht - sowie eigener medizinischer
Infrastruktur nutzt UNIQA diese Chancen konsequent. Auch künftig
investieren wir gezielt in den Ausbau dieses Bereichs." Insbesondere
mit der Zweitmarke Mavie wird die dynamische Entwicklung dieses
Marktsegments genutzt. Ausgewählte Services sind bereits heute in
acht CEE-Staaten und in 19 Sprachen verfügbar.
Zwtl.: Wachstumstreiber CEE
Die Märkte in Mittel- und Osteuropa wachsen rund doppelt so
schnell wie die Eurozone. Für die EU-Mitgliedstaaten Mittel-, Ost-
und Südosteuropas wird ein reales BIP-Wachstum von 2,2 Prozent im
Jahr 2025 und 2,6 Prozent im Jahr 2026 erwartet. Dem gegenüber liegt
das Wachstum in der Eurozone bei 0,9 bzw. 1,4 Prozent ( Wiener
Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche ). Trotz dieser
Dynamik liegt die Versicherungsdichte gemessen an den
durchschnittlichen jährlichen Versicherungsprämien pro Kopf noch
deutlich unter dem westeuropäischen Niveau. Der anhaltende
Aufholprozess bietet damit ein attraktives Wachstumspotenzial, von
dem UNIQA überproportional profitiert.
"Zentral- und Osteuropa bleibt der Wachstumsmotor für UNIQA. Wir
sind heute unter den Top 5 in der weltweit am schnellsten wachsenden
Versicherungsregion und wachsen seit Jahren deutlich schneller als
der Markt. Bis 2028 wollen wir dieses Tempo nicht nur halten, sondern
weiter steigern - mit einem klaren Fokus auf Profitabilität,
Skalierung und regionale Diversifikation", sagt Wolfgang Kindl,
Vorstand Kunde & Markt International UNIQA Insurance Group AG.
"Unsere Stärke liegt in der Kombination aus lokaler Expertise und
gruppenweiter Exzellenz. Damit positionieren wir uns als erste Wahl
für Kundinnen, Kunden und Vertrieb. Konkret heißt das, dass wir bis
2028 in der Region CEE auf ein Prämienwachstum von jährlich
mindestens 8 Prozent kommen wollen. Das liegt über dem Durchschnitt
der Gruppe und ist ein Beweis für die nach wie vor starke Dynamik
unserer internationalen Märkte."
