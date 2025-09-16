APA ots news: UNIQA: Neue Privatarzt-Versicherung passt sich Kund:innen an
Flexibel, modular und für jedes Budget - das zukunftsweisende
Versicherungsprodukt setzt neue Standards in der
Gesundheitsvorsorge
Wien (APA-ots) - - Von Start bis Premium - vier Grundtarife bieten
für jede
Lebensphase das passende Angebot
- Up- und Downgrades sind ohne Gesundheitsprüfung möglich
- Neue Zusatzbausteine Eltern werden, Fit fühlen oder Mental
wachsen ermöglichen eine individuelle, stark personalisierte
Absicherung
Vier von zehn Österreicher:innen setzen in Hinblick auf ihre
Gesundheit bereits auf eine ergänzende private Absicherung - Tendenz
steigend. " Die Tatsache, dass die private Gesundheitsvorsorge in der
Mitte der Gesellschaft angekommen ist, zeigt uns, dass wir unser
Angebot dem breiten Bedarf anpassen und somit noch individueller
gestalten müssen. Deshalb rücken wir mit Privatarzt neu Familien
ebenso in den Mittelpunkt wie junge, urbane Menschen oder Best Ager
und bieten darüber hinaus noch Extraschutz-Bausteine mit
Schwerpunkten wie Familiengründung und mentale Stärke", so Hans
Aubauer, Leiter der Krankenversicherung bei der UNIQA Insurance Group
AG. Er betont weiter: " Wir bieten Kundinnen und Kunden die
Möglichkeit sich zu versichern, wie sie leben: Planbar, flexibel und
selbstbestimmt. Wichtig ist uns dabei die Leistbarkeit - der
Einstiegstarif kostet pro Tag weniger als ein Kaffee, bietet aber
schnellen Zugang zu Fachärztinnen bzw. Fachärzten. "
Zwtl.: Best-fit Gesundheitsvorsorge: Jung & Urban - Familien - Best
Ager
Mit ihrem flexiblen, modularen Aufbau passt sich Privatarzt neu
den individuellen Bedürfnissen an und bietet jungen, urbanen Menschen
ebenso eine bedarfsgerechte und leistbare Absicherung wie Familien
bzw. Paaren mit Kinderwunsch oder auch älteren Personen. Durch
kostenlose Up- und Downgrades, die nach drei Jahren ohne
Gesundheitsprüfung möglich sind, wächst die Versicherung mit dem
Leben mit: Von Student:in zur kleinen Familie, zum erfolgreichen
Berufsleben mit größeren finanziellen Möglichkeiten bis hin zur
Pension, in der die Anforderungen wieder andere sind.
Mit dem Start-Tarif ist der frühe Einstieg sehr günstig möglich
und man sichert sich frühzeitig die Option für umfangreichere Tarife,
ohne dass einem in späteren Jahren eventuell ein schlechterer
Gesundheitszustand in die Quere kommt.
Gleich mit drei wählbaren Zusatzbausteinen - Eltern werden,
Baby-Option und Fit Fühlen - liegt ein besonderer Schwerpunkt auf
der Absicherung von Familien. Ob Kinderwunsch, Schwangerschaft oder
Familienalltag: Gesundheit ist das Fundament für ein gutes Leben und
mit einer Privatarzt-Versicherung sind Familien bestens versorgt.
Eine Premiere stellt darüber hinaus der Zusatzbaustein Mental
wachsen dar: Mit ihm kommt UNIQA dem steigenden Bedarf nach
Leistungen im Bereich der mentalen Gesundheit nach.
Zwtl.: Die vier Grundtarife
Die Grundtarife richten sich nach dem Hier und Jetzt - so wie sie
gerade zum Leben der Kund:innen passen. Und wenn sich das Leben
später verändert, kann nach drei Jahren unkompliziert gewechselt
werden - und das ganz ohne Gesundheitsprüfung.
Privatarzt Start und Privatarzt Optimal:
Diese beiden Grundtarife können nach der Einführungsphase ab
Mitte Oktober online abgeschlossen werden, ganz ohne große
Gesundheitsprüfung. Privatarzt Start legt den Fokus aufs
Wesentliche - auf Arzt- und Facharztkosten inklusive Alternativ- und
Telemedizin, Vorsorge in den Bereichen Urologie, Gynäkologie, Augen
und Haut, Laborleistungen sowie besondere Untersuchungen wie CT oder
MRT sowie Medikamente und (Reise-)Impfungen.
Privatarzt Optimal bietet soliden Schutz und deckt über die
Start-Leistungen hinaus auch ärztlich verordnete Therapien und
Behandlungen ab, wie etwa Ergotherapie, Osteopathie und
Psychotherapie. Darüber hinaus sind auch Kosten für Heilbehelfe bzw.
Hilfsmittel - wie Sehbehelfe, Hörgeräte oder Gehhilfen - inkludiert.
Privatarzt Optimal Plus und Privatarzt Premium:
Diese beiden Grundtarife decken alle oben genannten Leistungen
ab, sie unterscheiden sich jeweils in der maximalen jährlichen
Erstattung. Mit Privatarzt Optimal Plus sind Kund:innen rundum gut
versorgt, der Premium-Tarif bietet eine umfassende Abdeckung.
Zwtl.: Die sechs Extraschutz-Bausteine
Zusätzlich zu den drei bereits bewährten Extraschutz-Bausteinen -
BabyOption, VitalPlan und AkutVersorgt -, werden nun im Rahmen
der neuen Privatarzt-Tarifserie weitere drei angeboten: Eltern
werden, Fit fühlen und Mental wachsen können zu den vier
Grundtarifen freiwillig dazu genommen werden.
Eltern werden
Dieser Baustein ist perfekt für alle mit Kinderwunsch. Vor
Eintritt der Schwangerschaft abgeschlossen, bietet er Leistungen rund
um die Geburt - unabhängig von Geschlecht, Familienstand oder
Lebensmodell: Hebammenbetreuung von der Beratung bis zur
Wochenbettpflege, Rückbildungskurse und Stillberatung, Entlastung
nach der Geburt, beispielsweise durch Essensversorgung oder
Haushaltshilfe.
BabyOption
Mit der BabyOption sorgen Eltern bereits im Stadium des
Kinderwunsches für ihr Kind vor, sodass es ab Geburt automatisch ein
Jahr lang kostenlos den gleichen Krankenversicherungs-Schutz genießt,
wie der versicherte Elternteil - auch bei Vorerkrankungen. Auch hier
gibt es einen Zuschuss zu Untersuchungen und Geburtsvorbereitung.
Fit fühlen
Für jene, die aktiv bleiben und sich regelmäßig ohne ärztliche
Verordnung etwas Gutes tun möchten, bietet der Baustein Fit fühlen
die Möglichkeit dazu: Von Massagen, Fitnessstudio und Rücken-Training
über Labor-Tests für zuhause und Nahrungsergänzungsmittel bis hin zu
alternativen Behandlungen inklusive Heilpraktiker:innen ist alles
möglich.
VitalPlan
Folgende Services des VitalPlans können wahlweise genutzt werden:
VitalCheck, der einen umfangreichen Gesundheits-Check umfasst.
VitalCoach, bei dem gemeinsam mit einem Coach persönliche Ziele
verfolgt werden, sowie VitalHotel, mit dem man einen Wellnessurlaub
in einem von über 200 VitalHotels genießen kann.
Mental wachsen
Oft hält das Leben Veränderungen oder Herausforderungen bereit,
denen man mit etwas Hilfe leichter begegnet: Mit dem Extraschutz-
Baustein Mental wachsen bleibt man durch professionelles Coaching
im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Selbstfindung oder
psychosozialer Beratung auch bei Prüfungsangst, Beziehungsproblemen
oder beruflichen Herausforderungen mental stark.
Akut-Versorgt
Bei plötzlichen Beschwerden am Abend, in der Nacht oder am
Wochenende bietet Akut-Versorgt eine rasche Erstversorgung bei
einem Akut-Versorgt Partner. Ein Telefonanruf genügt und schon stehen
Allgemeinmediziner:innen für eine Konsultation bereit.
Weitere Informationen finden Sie hier bei UNIQA Privatarzt-
Versicherung.
Rückfragehinweis:
Klaus Kraigher
Pressesprecher
UNIQA Insurance Group AG
Telefon: +43 664 8231997
E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at
Website: https://www.uniqa.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0035 2025-09-15/09:58