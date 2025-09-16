APA ots news: UNIQA: Neue Privatarzt-Versicherung passt sich Kund:innen an

Flexibel, modular und für jedes Budget - das zukunftsweisende

Versicherungsprodukt setzt neue Standards in der

Gesundheitsvorsorge

Wien (APA-ots) - - Von Start bis Premium - vier Grundtarife bieten

für jede

Lebensphase das passende Angebot

- Up- und Downgrades sind ohne Gesundheitsprüfung möglich

- Neue Zusatzbausteine Eltern werden, Fit fühlen oder Mental

wachsen ermöglichen eine individuelle, stark personalisierte

Absicherung

Vier von zehn Österreicher:innen setzen in Hinblick auf ihre

Gesundheit bereits auf eine ergänzende private Absicherung - Tendenz

steigend. " Die Tatsache, dass die private Gesundheitsvorsorge in der

Mitte der Gesellschaft angekommen ist, zeigt uns, dass wir unser

Angebot dem breiten Bedarf anpassen und somit noch individueller

gestalten müssen. Deshalb rücken wir mit Privatarzt neu Familien

ebenso in den Mittelpunkt wie junge, urbane Menschen oder Best Ager

und bieten darüber hinaus noch Extraschutz-Bausteine mit

Schwerpunkten wie Familiengründung und mentale Stärke", so Hans

Aubauer, Leiter der Krankenversicherung bei der UNIQA Insurance Group

AG. Er betont weiter: " Wir bieten Kundinnen und Kunden die

Möglichkeit sich zu versichern, wie sie leben: Planbar, flexibel und

selbstbestimmt. Wichtig ist uns dabei die Leistbarkeit - der

Einstiegstarif kostet pro Tag weniger als ein Kaffee, bietet aber

schnellen Zugang zu Fachärztinnen bzw. Fachärzten. "

Zwtl.: Best-fit Gesundheitsvorsorge: Jung & Urban - Familien - Best

Ager

Mit ihrem flexiblen, modularen Aufbau passt sich Privatarzt neu

den individuellen Bedürfnissen an und bietet jungen, urbanen Menschen

ebenso eine bedarfsgerechte und leistbare Absicherung wie Familien

bzw. Paaren mit Kinderwunsch oder auch älteren Personen. Durch

kostenlose Up- und Downgrades, die nach drei Jahren ohne

Gesundheitsprüfung möglich sind, wächst die Versicherung mit dem

Leben mit: Von Student:in zur kleinen Familie, zum erfolgreichen

Berufsleben mit größeren finanziellen Möglichkeiten bis hin zur

Pension, in der die Anforderungen wieder andere sind.

Mit dem Start-Tarif ist der frühe Einstieg sehr günstig möglich

und man sichert sich frühzeitig die Option für umfangreichere Tarife,

ohne dass einem in späteren Jahren eventuell ein schlechterer

Gesundheitszustand in die Quere kommt.

Gleich mit drei wählbaren Zusatzbausteinen - Eltern werden,

Baby-Option und Fit Fühlen - liegt ein besonderer Schwerpunkt auf

der Absicherung von Familien. Ob Kinderwunsch, Schwangerschaft oder

Familienalltag: Gesundheit ist das Fundament für ein gutes Leben und

mit einer Privatarzt-Versicherung sind Familien bestens versorgt.

Eine Premiere stellt darüber hinaus der Zusatzbaustein Mental

wachsen dar: Mit ihm kommt UNIQA dem steigenden Bedarf nach

Leistungen im Bereich der mentalen Gesundheit nach.

Zwtl.: Die vier Grundtarife

Die Grundtarife richten sich nach dem Hier und Jetzt - so wie sie

gerade zum Leben der Kund:innen passen. Und wenn sich das Leben

später verändert, kann nach drei Jahren unkompliziert gewechselt

werden - und das ganz ohne Gesundheitsprüfung.

Privatarzt Start und Privatarzt Optimal:

Diese beiden Grundtarife können nach der Einführungsphase ab

Mitte Oktober online abgeschlossen werden, ganz ohne große

Gesundheitsprüfung. Privatarzt Start legt den Fokus aufs

Wesentliche - auf Arzt- und Facharztkosten inklusive Alternativ- und

Telemedizin, Vorsorge in den Bereichen Urologie, Gynäkologie, Augen

und Haut, Laborleistungen sowie besondere Untersuchungen wie CT oder

MRT sowie Medikamente und (Reise-)Impfungen.

Privatarzt Optimal bietet soliden Schutz und deckt über die

Start-Leistungen hinaus auch ärztlich verordnete Therapien und

Behandlungen ab, wie etwa Ergotherapie, Osteopathie und

Psychotherapie. Darüber hinaus sind auch Kosten für Heilbehelfe bzw.

Hilfsmittel - wie Sehbehelfe, Hörgeräte oder Gehhilfen - inkludiert.

Privatarzt Optimal Plus und Privatarzt Premium:

Diese beiden Grundtarife decken alle oben genannten Leistungen

ab, sie unterscheiden sich jeweils in der maximalen jährlichen

Erstattung. Mit Privatarzt Optimal Plus sind Kund:innen rundum gut

versorgt, der Premium-Tarif bietet eine umfassende Abdeckung.

Zwtl.: Die sechs Extraschutz-Bausteine

Zusätzlich zu den drei bereits bewährten Extraschutz-Bausteinen -

BabyOption, VitalPlan und AkutVersorgt -, werden nun im Rahmen

der neuen Privatarzt-Tarifserie weitere drei angeboten: Eltern

werden, Fit fühlen und Mental wachsen können zu den vier

Grundtarifen freiwillig dazu genommen werden.

Eltern werden

Dieser Baustein ist perfekt für alle mit Kinderwunsch. Vor

Eintritt der Schwangerschaft abgeschlossen, bietet er Leistungen rund

um die Geburt - unabhängig von Geschlecht, Familienstand oder

Lebensmodell: Hebammenbetreuung von der Beratung bis zur

Wochenbettpflege, Rückbildungskurse und Stillberatung, Entlastung

nach der Geburt, beispielsweise durch Essensversorgung oder

Haushaltshilfe.

BabyOption

Mit der BabyOption sorgen Eltern bereits im Stadium des

Kinderwunsches für ihr Kind vor, sodass es ab Geburt automatisch ein

Jahr lang kostenlos den gleichen Krankenversicherungs-Schutz genießt,

wie der versicherte Elternteil - auch bei Vorerkrankungen. Auch hier

gibt es einen Zuschuss zu Untersuchungen und Geburtsvorbereitung.

Fit fühlen

Für jene, die aktiv bleiben und sich regelmäßig ohne ärztliche

Verordnung etwas Gutes tun möchten, bietet der Baustein Fit fühlen

die Möglichkeit dazu: Von Massagen, Fitnessstudio und Rücken-Training

über Labor-Tests für zuhause und Nahrungsergänzungsmittel bis hin zu

alternativen Behandlungen inklusive Heilpraktiker:innen ist alles

möglich.

VitalPlan

Folgende Services des VitalPlans können wahlweise genutzt werden:

VitalCheck, der einen umfangreichen Gesundheits-Check umfasst.

VitalCoach, bei dem gemeinsam mit einem Coach persönliche Ziele

verfolgt werden, sowie VitalHotel, mit dem man einen Wellnessurlaub

in einem von über 200 VitalHotels genießen kann.

Mental wachsen

Oft hält das Leben Veränderungen oder Herausforderungen bereit,

denen man mit etwas Hilfe leichter begegnet: Mit dem Extraschutz-

Baustein Mental wachsen bleibt man durch professionelles Coaching

im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Selbstfindung oder

psychosozialer Beratung auch bei Prüfungsangst, Beziehungsproblemen

oder beruflichen Herausforderungen mental stark.

Akut-Versorgt

Bei plötzlichen Beschwerden am Abend, in der Nacht oder am

Wochenende bietet Akut-Versorgt eine rasche Erstversorgung bei

einem Akut-Versorgt Partner. Ein Telefonanruf genügt und schon stehen

Allgemeinmediziner:innen für eine Konsultation bereit.

Weitere Informationen finden Sie hier bei UNIQA Privatarzt-

Versicherung.

