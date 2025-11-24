APA ots news: UNIQA: S&P hebt Ratings der operativen Gesellschaften auf A+ an - dank starker Performance und verbesserter Diversifikation

Gründe: Sehr starke operative Performance, breitere Ergebnis-

und Umsatzdiversifikation, robuste Kapitalausstattung und

erfolgreiche Entschuldung

Wien (APA-ots) - - Upgrade auf "A+" für UNIQA Österreich Versicherungen

AG, die

Rückversicherung UNIQA Re AG und UNIQA Polen

- Langfristiges Emittentenrating der UNIQA Insurance Group AG steigt

auf "A"

Die internationale Ratingagentur Standard & Poors (S&P) hat die

Ratings für drei zentrale Gesellschaften der UNIQA Gruppe angehoben:

Die UNIQA Österreich Versicherungen AG, die

Rückversicherungsgesellschaft UNIQA Re AG (Zürich) sowie UNIQA Polen

(UNIQA Towarzystwo Ubezpieczen S.A.) werden künftig mit "A+"

bewertet. Gleichzeitig wurde das langfristige Emittentenrating der

börsennotierten UNIQA Insurance Group AG von "A-" auf "A" erhöht. Der

Ausblick für alle Gesellschaften bleibt stabil.

Als Hauptgründe für das Upgrade nennt S&P:

- Sehr starke operative Performance und Underwriting-Ergebnisse, die

im Vergleich zu anderen "A+"-bewerteten Versicherern überzeugen.

- Erfolgreiche Umsetzung der Geschäftsstrategie mit größerer

Diversifikation der Erträge zwischen Österreich und den

internationalen Märkten in Zentral- und Osteuropa (CEE).

- Robuste Kapitalausstattung und solide Bilanzstruktur,

unterstrichen durch eine hohe Solvabilitätsquote von 283 %

- Disziplinierte Kapitalallokation und nachhaltige Entschuldung,

wodurch die Finanzkraft der Gruppe weiter gestärkt wurde.

- Die Kombination aus disziplinierter Kapitalallokation, operativer

Stärke und einer starken Marktposition in Österreich sowie den

wichtigsten CEE-Ländern verschafft eine hervorragende Ausgangsbasis,

um die Performance von UNIQA auf dem Niveau anderer "A+"-bewerteter

Versicherer zu halten.

"Die Anhebung des Ratings unserer operativen Gesellschaften auf A

+ mit stabilem Ausblick durch S&P ist eine klare Bestätigung unserer

erfolgreichen Strategie, der Stärke unserer Bilanz und unseres

stabilen sowie diversifizierten Geschäftsmodells.Trotz der

makroökonomischen und geopolitischen Herausforderungen der letzten

Jahre haben unsere Teams stets konsequent daran gearbeitet, unsere

Ziele zu erreichen und nachhaltigen Wert für unsere Kundinnen und

Kunden sowie Stakeholder geschaffen. Diese Anerkennung gibt uns

zusätzliches Vertrauen und motiviert uns, UNIQA noch stärker und

widerstandsfähiger für die Zukunft zu machen", betont Kurt Svoboda,

Chief Financial und Chief Risk Officer bei der UNIQA Insurance Group

AG.

Zwtl.: Kontinuierlichen Weiterentwicklung, die sich deutlich

intensiviert hat

Die Expert:innen der renommierten Agentur schreiben in ihrem

Rating: "In den vergangenen Jahren ist es UNIQA gelungen, trotz

zahlreicher externer Herausforderungen wie Inflation, dem Russland-

Ukraine-Krieg und einer schwachen makroökonomischen Entwicklung in

Österreich in den letzten drei Jahren eine durchgehend starke und

widerstandsfähige Performance zu erzielen." Diese gestärkte Position

ist S & P zu folge das "Ergebnis der kontinuierlichen

Weiterentwicklung von UNIQA über das letzte Jahrzehnt, die sich nach

der Übernahme der AXA-CEE-Gesellschaften im Jahr 2020 nochmals

deutlich intensiviert hat."

Zwtl.: Dank stark diversifizierten Geschäftsprofils auch künftig

solide und stabile Erträge

Den stabilen Ausblick begründen die Expert:innen von S&P damit,

dass UNIQA dank des stark diversifizierten Geschäftsprofils auch

künftig solide und stabile Erträge auf dem Niveau anderer "A+"-Peers

erzielen und gleichzeitig die sehr starke Kapitalausstattung sowie

Bilanzstärke bewahren wird.

Zwtl.: Upgrade auch für Anleihen

Im Zuge des Upgrades wurden auch zwei ausstehende nachrangige

Anleihen von UNIQA von "BBB" auf "BBB+" hochgestuft, während die

Senior-Debt-Ratings auf "A" angehoben wurden.

Das gesamte S&P Rating steht als PDF zum Download bereit, hier

Fotos von Kurt Svoboda, Chief Financial und Chief Risk Officer bei

der UNIQA Insurance Group AG.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in

ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund

20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen

betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In

Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die

zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA

in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,

Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der

Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

