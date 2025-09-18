DAX23.430 +0,4%ESt505.386 +0,3%Top 10 Crypto16,19 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.649 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl67,92 -0,8%Gold3.665 -0,7%
APA ots news: Vollelektrischer Autotransport mit Hödlmayr und WK Wien

17.09.25 09:06 Uhr

Im Projekt "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer

Wien fahren Betriebe im 1. und 2. Bezirk emissionsfrei.

Logistiker Hödlmayr nutzt einen seltenen elektrischen

Transporter

Wien (APA-ots) - Wien, 17.9.25 - "Unsere Unternehmen beweisen immer

wieder, dass sie

bei Innovationen ganz vorne dabei sind", freut sich Christian

Holzhauser, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der

Wirtschaftskammer Wien. Denn es gibt derzeit in ganz Europa nur

wenige vollelektrische Autotransporter, zumeist Einzelanfertigungen.

Der Fahrzeuglogistiker Hödlmayr besitzt einen davon und setzt ihn

im Rahmen des Projekts "Zero Emission Transport" ein. Darin

verpflichten sich seit dem Vorjahr mittlerweile 41 Unternehmen aus

unterschiedlichen Branchen freiwillig dazu, emissionsfrei in den 1.

und 2. Bezirk Wiens einzufahren. "Ein vollelektrischer

Sattelschlepper mit Aufbau für Fahrzeuglogistik ist derzeit noch eine

Seltenheit. Daher hilft sein Einsatz nicht nur, Emissionen

einzusparen, sondern zeigt auch große Vorbildwirkung und liefert

wertvolle Erkenntnisse für die E-Mobilität im Schwerverkehr", sagt

Holzhauser.

Enorme CO2-Einsparungen

Bei dem Autotransporter von Hödlmayr handelt es sich um einen

Mercedes E-Actros 300+ mit einem Aufbau von Kässbohrer. Dieser hat

beladen eine effektive Reichweite von ca. 240 Kilometer und wird

zwischen den Schichten bzw. über Nacht mit einer Schnelladestation

mit mindestens 160 KW geladen.

"Als international tätiges Logistikunternehmen tragen wir

Verantwortung für die Zukunft", erklärt CEO Johannes A. Hödlmayr.

"Der Einsatz von E-Lkw ist für uns ein konsequenter Schritt, um

Emissionen zu reduzieren und innovative Technologien aktiv in unsere

Transportprozesse zu integrieren. Mit der Teilnahme am Zero Emission

Projekt der Wiener Wirtschaftskammer setzen wir bewusst ein Zeichen:

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit schließen einander nicht aus,

sondern sind die Basis für eine zukunftsfähige Mobilität."

Der Transporter spart im Vergleich zu einem Verbrenner fast

59.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Zwei weitere E-Lkw folgen und sollen

Hödlmayr helfen, bis 2040 bis zu 90 % der Flotte mit erneuerbaren

Energiequellen zu betreiben. Dafür wird derzeit auch eine PV-Anlage

mit 5,8 MWp errichtet.

Projekt "Zero Emission Transport"

Mit "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer Wien beweisen

Unternehmen, dass sie freiwillig ihren Beitrag zum Klimaschutz

leisten wollen. Sie verpflichten sich im Rahmen des Projekts dazu,

emissionsfrei in den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk einzufahren.

Damit leisten sie nicht nur einen direkten Beitrag zum Klimaschutz,

sondern tragen im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts auch dazu

bei, Erkenntnisse und Daten für die Zukunft des Wiener

Wirtschaftsverkehrs zu sammeln.

Weitere Informationen sowie alle teilnehmenden Unternehmen unter

www.wko.at/wien/zet

