APONTIS PHARMA-Aktie nach Insidertrade

Am 04.05.2023 konnte bei APONTIS PHARMA ein Insidertrade ausgemacht werden. Am 05.05.2023 wurde der Handel mit APONTIS PHARMA-Anteilen gemeldet. Milz, Thomas, Vorstand, agierte mit Blick auf den APONTIS PHARMA-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 04.05.2023 2.000 Aktien zu je 7,18 EUR erworben. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 8,00 Prozent auf 6,66 EUR.

Die Aktie legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich in der FSE-Sitzung 1,40 Prozent auf 7,10 EUR zu. An diesem Tag wurden via FSE 300 APONTIS PHARMA-Aktien umgesetzt. Aktuell verbucht APONTIS PHARMA einen Börsenwert von 60,35 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 8.500.000.

Bevor Reineke, Silke für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 04.05.2023 der letzte Insidertrade durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt gingen 4.997 Anteile zu jeweils 7,33 EUR an Reineke, Silke in enger Beziehung.

Redaktion finanzen.net