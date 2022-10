Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Mittag ins Minus

Um 12:22 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 140,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 139,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 140,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 39.576 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2022 markierte das Papier bei 172,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,51 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.10.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,80 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,11 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 28.07.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 82.959,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 81.434,00 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Apple wird am 27.10.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2022 6,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

