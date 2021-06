Apple-Aktie aktuell: Apple freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 102,84 EUR. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 103,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,02 EUR. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.976 Stück gehandelt.

Am 27.01.2021 markierte das Papier bei 119,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.06.2020 (71,13 EUR).

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 151,22 USD. Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2022 5,31 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Apple Inc. ist ein global führender Technologiekonzern. Das Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft in sich geschlossene End-to-End-Elektronikprodukte wie Mobilgeräte, Computer und tragbare Musikplayer. Außerdem vertreibt Apple die dazugehörige Software, Peripheriegeräte, Netzwerkprodukte sowie digitale Inhalte und Apps. Zu den bekanntesten Hardwareprodukten des Unternehmens gehören die Smartphone-Reihe iPhone, die Tabletprodukte iPad, die Desktopcomputer und Notebooks aus der Reihe Mac, die tragbaren Musikplayer iPod in verschiedenen Ausführungen, die Apple Watch sowie der Fernsehdienst Apple TV oder der Streaming-Dienst Apple Music. Digitale Inhalte und Apps können über die unternehmenseigenen Dienste iTunes Store, App Store, iBookstore oder Mac App Store erworben werden. Apple-Produkte werden in Apple Stores sowie über den Online-Store des Unternehmens und über Drittanbieter verkauft.

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Google, Netflix, Tesla, NIO & Co: So schneiden die US-Tech-Riesen in der aktuellen Bilanzsaison ab

Studie: Geschäft über Apples App Store wuchs 2020 um ein Viertel - Apple-Aktie schlussendlich in Rot

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Peter Kotoff / Shutterstock.com