Apple Aktie News: Apple schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Das Papier von Apple legte um 05.05.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 155,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Apple-Aktie bisher bei 156,02 EUR. Bei 155,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 40.364 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 162,88 EUR. Gewinne von 4,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 20.05.2021 auf bis zu 100,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 54,40 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 179,78 USD.

Am 28.04.2022 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 97.278,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 89.584,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,55 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Meta-Aktie klettert dennoch: Kartellamt zieht bei Aufsicht von Facebook-Konzern Meta die Schrauben an

Snapchat-Mitgründer kann sich Technologie auch in Fernsehern vorstellen - Snap-Aktie leichter

Wertvollste Aktiengesellschaft der Welt - Apples Weg zu 2 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: BMCL / Shutterstock.com