Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagvormittag auf grünem Terrain

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 139,70 EUR. Bei 139,70 EUR erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 139,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 854 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR. Gewinne von 19,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.06.2022 bei 123,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 173,38 USD je Apple-Aktie aus.

Apple gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 90.146,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 83.360,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Apple am 26.01.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,22 USD je Aktie aus.

