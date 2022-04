Apple Aktie News: Apple am Mittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,4 Prozent auf 159,22 EUR. Die Apple-Aktie sank bis auf 158,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 52.647 Stück.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 162,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,30 Prozent hinzugewinnen. Am 20.05.2021 gab der Anteilsschein bis auf 100,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,83 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 171,00 USD an.

Apple ließ sich am 27.01.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,68 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 111,44 Milliarden USD, gegenüber 123,95 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,09 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Apple am 27.01.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2022-Bilanz am 02.08.2022.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

