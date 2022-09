Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Vormittag

Die Apple-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 156,00 EUR abwärts. Bei 156,00 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 156,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 471 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 9,65 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2021 bei 119,44 EUR. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 30,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 175,75 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 28.07.2022. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 81.434,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 82.959,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Apple am 03.11.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,09 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Nach Starlink-T-Mobile-Ankündigung: Stellt Apple morgen Satellitenkommunikation für das iPhone vor?

Apple-Aktie mit Verlusten: JPMorgan hält an "Overweight"-Rating für Apple fest

PayPal, Apple-Pay und Co.: Laut einer Umfrage wird in Deutschland und Österreich vorwiegend bar bezahlt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images