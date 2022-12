Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Um 04:22 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 135,50 EUR. Die Apple-Aktie legte bis auf 135,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 134,08 EUR. Bisher wurden heute 54.973 Apple-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 172,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2022). Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 21,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 123,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,40 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 173,38 USD an.

Am 27.10.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90.146,00 USD – ein Plus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 83.360,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Apple am 26.01.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,22 USD fest.

