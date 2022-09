Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag mit Kurseinbußen

Das Papier von Apple befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 154,54 EUR ab. In der Spitze büßte die Apple-Aktie bis auf 154,44 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 154,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 921 Apple-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Mit einem Zuwachs von 10,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2021 Kursverluste bis auf 119,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 29,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,11 USD je Apple-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 28.07.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 82.959,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 81.434,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Apple am 03.11.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,09 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie legt dennoch leicht zu: Credit Suisse belässt Apple auf 'Outperform'

Apple-Aktie zu Handelsende in Grün: Apple wartet bei Keynote mit neuer iPhone 14-Reihe auf

Apple Event im Live Ticker: iPhone 14 Pro und neue AirPods präsentiert - Apple Watch Ultra vorgestellt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com