Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagvormittag im Minusbereich

Die Apple-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 143,26 EUR. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 143,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 143,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 1.048 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 17,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 120,46 EUR fiel das Papier am 14.10.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 18,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,11 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 81.434,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 82.959,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

