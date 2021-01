Apple-Aktie aktuell: Apple ohne große Veränderung

Die Apple-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 106,60 EUR. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 106,90 EUR. Bei 106,10 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 106,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 24.691 Apple-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.09.2020 auf bis zu 117,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2020 (49,28 EUR).

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 207,20 USD. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 4,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

Apple Inc. ist ein global führender Technologiekonzern. Das Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft in sich geschlossene End-to-End-Elektronikprodukte wie Mobilgeräte, Computer und tragbare Musikplayer. Außerdem vertreibt Apple die dazugehörige Software, Peripheriegeräte, Netzwerkprodukte sowie digitale Inhalte und Apps. Zu den bekanntesten Hardwareprodukten des Unternehmens gehören die Smartphone-Reihe iPhone, die Tabletprodukte iPad, die Desktopcomputer und Notebooks aus der Reihe Mac, die tragbaren Musikplayer iPod in verschiedenen Ausführungen, die Apple Watch sowie der Fernsehdienst Apple TV oder der Streaming-Dienst Apple Music. Digitale Inhalte und Apps können über die unternehmenseigenen Dienste iTunes Store, App Store, iBookstore oder Mac App Store erworben werden. Apple-Produkte werden in Apple Stores sowie über den Online-Store des Unternehmens und über Drittanbieter verkauft.

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Erste Schätzungen: Apple zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kuo & Prosser: Kommt Apples iPhone 13 komplett ohne Anschlüsse aus?

Amazon schaltet Onlinedienst Parler ab - Apple entfernt Parler aus App Store

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Marek Szandurski / Shutterstock.com