Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 220,45 USD.

Die Apple-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 220,45 USD. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 219,82 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 222,27 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 1.539.068 Aktien.

Am 16.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 237,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 7,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 164,08 USD ab. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 34,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,991 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,940 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 230,00 USD für die Apple-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 01.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,40 USD, nach 1,27 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 85,78 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,80 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

