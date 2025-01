Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 230,61 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,6 Prozent auf 230,61 USD. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 230,22 USD. Bei 233,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 2.592.836 Apple-Aktien gehandelt.

Am 27.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 164,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 28,85 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 235,81 USD für die Apple-Aktie.

Am 31.10.2024 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,97 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 94,93 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,50 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 29.01.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 7,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

