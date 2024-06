Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 215,15 USD.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 215,15 USD. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 216,74 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 214,81 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.984.350 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 220,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 2,35 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 164,08 USD. Abschläge von 23,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,989 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 203,00 USD.

Am 02.05.2024 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 1,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,31 Prozent auf 90,75 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 94,84 Mrd. USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,59 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Handel in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Mittwochshandels

Microsoft- und NVIDIA-Aktien profitieren von euphorischer Stimmung am Markt - Apple wieder teuerstes US-Börsenunternehmen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt am Mittwochnachmittag zu