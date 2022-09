Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple büßt am Freitagnachmittag ein

Die Apple-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 149,44 EUR. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 148,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 150,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 52.744 Stück.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 13,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2021 auf bis zu 119,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,12 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,11 USD für die Apple-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 28.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 82.959,00 USD – ein Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 81.434,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,09 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

