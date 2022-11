Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Einbußen

Das Papier von Apple befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 145,34 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 145,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 146,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.872 Apple-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 15,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 123,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 17,34 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 173,38 USD für die Apple-Aktie.

Am 27.10.2022 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,24 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 90.146,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83.360,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Apple am 26.01.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Metas Horizon Worlds enttäuscht: Meta-Großaktionär fordert Senkung der Metaverse-Ausgaben

Nach Musks massivem Aktienverkauf: Das sind jetzt die größten Tesla-Aktionäre des NASDAQ-Wertes

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Apples Mixed-Reality-Headset - Start der Massenproduktion im März 2023?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com