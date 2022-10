Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,0 Prozent auf 149,02 EUR. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 150,68 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 150,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 66.358 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 172,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 17.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 123,86 EUR. Abschläge von 20,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 177,88 USD.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,20 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 82.959,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81.434,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,87 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert. Schätzungsweise am 26.10.2023 dürfte Apple die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,10 USD je Apple-Aktie.

