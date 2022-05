Apple Aktie News: Apple am Montagnachmittag gefragt

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 30.05.2022 16:22:00 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 139,70 EUR. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 141,30 EUR. Mit einem Wert von 141,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 114.955 Apple-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 14,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.06.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 37,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,78 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 28.04.2022. Es stand ein EPS von 1,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 89.584,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 97.278,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.08.2022 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,58 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Konkurrent aus dem Stand größte Beteiligung: In diese US-Werte hat die Commerzbank im ersten Quartal investiert

Hot Stocks heute: Trade-Update zu SAP, Apple und BioNTech

Apple-Aktie: Gedrückte Stimmung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Andrey Bayda / Shutterstock.com