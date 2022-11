Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag in Grün

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 137,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 137,40 EUR. Bei 136,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 38.793 Aktien.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. Mit einem Zuwachs von 20,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 123,86 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 10,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 173,38 USD.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 90.146,00 USD gegenüber 83.360,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 26.01.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2023 6,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

