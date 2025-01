Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple fällt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 251,79 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 251,79 USD ab. In der Spitze büßte die Apple-Aktie bis auf 251,57 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 252,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.191.254 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 260,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 164,08 USD fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 34,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,980 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 235,81 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 31.10.2024. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,47 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 94,93 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,50 Mrd. USD in den Büchern standen.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.01.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2025 7,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

