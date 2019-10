Apple - neuer Rekord in Sichtweite

Apple hat wieder zu Microsoft aufgeschlossen und liegt nur 30 Millionen Dollar hinter dem Börsenwert des Softwaregiganten, der derzeit das wertvollste Unternehmen der Welt ist. Bei dieser Differenz kann sich das aber schnell ändern, insbesondere, wenn das iPhonegeschäft wieder anzieht.

Genau das will Apple forcieren, obwohl das Servicegeschäft sich sehr gut entwickelt. Denn das iPhone X in den vergangenen Monaten nicht so stark nachgefragt, dagegen waren Wearables wie die Apple Watch die Renner. Auch das Servicegeschäft konnte im vergangenen Quartal seinen Umsatz kräftig steigern, wobei der Umsatz nicht einmal die Hälfte des iPhone-Umsatzes ausmacht. Allerdings stimmen die Bestellungen für das neue iPhone 11 optimistisch, weshalb die Lieferanten ihre Produktion hochfahren.

Bei den Dienstleistungen ist der App Store am wichtigsten. Er ist der größte der Branche mit insgesamt mehr als 130 Milliarden heruntergeladen Apps. Hinzu kommt ein großes Musikgeschäft. Für die neue Dienstleistungsstrategie ist aber auch der Start von Apple TV+ im November von großer Bedeutung. Im Vergleich zu den großen Konkurrenten Netflix und Amazon bietet Apple zwar nur einen begrenzten Unterhaltungsinhalt, dafür kostet Apple TV+ weniger als bei der Konkurrenz. Durch die Verkäufe von mehreren hundert Millionen Geräten – iPhones, iPads und Macs – erhofft sich Apple einen Erfolg bei Apple TV+, das dort überall laufen wird.

Am Rekordhoch

Die Aktie von Apple hat nicht nur Microsoft bei der Börsenbewertung fast eingeholt, sondern auch fast einen neuen Rekordstand erreicht. Der Widerstand bei rund 226 Dollar wurde überwunden, so dass der Rekord bei 233 Dollar in Sichtweite ist. Auch der Kurzfristtrend ist intakt, gestützt von einem positiven MACD (Momentum) und einer steigenden 200-Tagelinie (in rot).

Am Erfolg von Apple lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

