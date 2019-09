Klage gegen Apple zugelassen: Neugeräte statt gebrauchte als Ersatzhandys gefordert

• Sammelklage gegen Apple zugelassen• Kläger wollen Neugeräte als Austausch• Entschädigung und Kaufpreiserstattung gefordert

Wer sich ein neues iPhone kauft, kann optional bei Apple eine Zusatzversicherung abschließen. Während AppleCare eine Garantieverlängerung bietet und Kunden zusätzliche Serviceleistungen und vergünstigte Reparaturen bietet, haben AppleCare+-Kunden das Recht auf eine kostenlose Reparatur und den kostenlosen Austausch des Gerätes. Bei Apple heißt es konkret: "AppleCare+ deckt Reparatur oder Austausch deines iPhone ab. Darin eingeschlossen sind bis zu zwei Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung, für die jeweils eine Servicegebühr anfällt (29 € bei Schäden am Display oder 99 € für alle anderen Schäden), sowie Reparaturleistungen für Batterien, die weniger als 80 % ihrer Originalkapazität besitzen."

Muss das Austauschgerät fabrikneu sein?

Doch über den Punkt "Austausch" streiten sich jetzt AppleCare+-Nutzer mit dem Technologieriesen. In den Vereinigten Staaten wurde eine Sammelklage gegen das Unternehmen zugelassen. Kläger werfen Apple vor, dass der Konzern im Rahmen der Zusatzversicherung AppleCare+ keine fabrikneuen Geräte als Austauschgeräte angeboten hat, sondern stattdessen generalüberholte Geräte, auch Refurbished-Geräte genannt, an die Kunden der Zusatzversicherung ausgegeben hat. Das sei rechtswidrig, betonen die Kläger, da in einem generalüberholten Gerät gebrauchte Teile stecken, die die Zuverlässigkeit und die Leistung beeinflussen könnten.

Klage auf Entschädigung

Apple sieht die Sache naturgemäß anders: In den Vertragsbedingungen steht, dass das Austauschgerät "einem neuen Gerät in Leistung und Zuverlässigkeit" entsprechen muss. Da dies mit wiederaufbereiteten Geräte nicht möglich sei, fordern die Kläger fabrikneue Austauschgeräte von Apple und werfen dem Unternehmen Vertragsbruch vor. Darüber hinaus wollen sie eine zusätzliche Entschädigung von Seiten des Technologiekonzerns und klagen auf die Erstattung des vollen Kaufpreises.



