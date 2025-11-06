DAX24.020 -0,1%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 -3,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.313 -1,2%Euro1,1512 +0,2%Öl63,91 +0,6%Gold4.009 +0,8%
Aramco (Saudi Aramco) im Blick

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

06.11.25 12:04 Uhr

06.11.25 12:04 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie konnte zuletzt im SAU-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 25,68 SAR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SAU-Sitzung 0,3 Prozent auf 25,68 SAR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,68 SAR. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 25,60 SAR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.342.246 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 SAR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,04 SAR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 11,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,32 SAR, nach 1,78 SAR im Jahr 2024.

Aramco (Saudi Aramco) gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aramco (Saudi Aramco) ein EPS von 0,40 SAR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 407,14 Mrd. SAR, gegenüber 464,63 Mrd. SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,37 Prozent präsentiert.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.03.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2025 1,53 SAR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

