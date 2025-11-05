DAX23.799 -0,6%Est505.627 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,77 +0,7%Gold3.965 +0,8%
Aktienentwicklung

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag mit Abschlägen

05.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie nach unten. Im SAU-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 25,58 SAR.

Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SAU-Handel 0,7 Prozent auf 25,58 SAR ab. Bei 25,42 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 25,74 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Aramco (Saudi Aramco)-Aktien beläuft sich auf 1.893.236 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 SAR) erklomm das Papier am 19.12.2024. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 11,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Aramco (Saudi Aramco) seine Aktionäre 2024 mit 1,78 SAR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 SAR je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,35 SAR. Im letzten Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 0,44 SAR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,49 Prozent auf 407,14 Mrd. SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 470,61 Mrd. SAR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,53 SAR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

