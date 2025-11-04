Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Anleger greifen bei Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagmittag zu

Aramco (Saudi Aramco) im Blick

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 25,74 SAR zu.

Um 11:49 Uhr wies die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie Gewinne aus. In der SAU-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 25,74 SAR nach oben. In der Spitze gewann die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,90 SAR. Bei 25,60 SAR ging der Anteilsschein in den SAU-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.541.276 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,67 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 23,04 SAR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,32 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,78 SAR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 SAR, nach 0,44 SAR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 407,14 Mrd. SAR – das entspricht einem Minus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,61 Mrd. SAR in den Büchern gestanden hatten.

Aramco (Saudi Aramco) wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.03.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,52 SAR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse