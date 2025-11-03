DAX24.229 +1,1%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,43 -1,0%Gold4.007 +0,1%
Aramco (Saudi Aramco) im Blick

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Montagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 25,48 SAR ab.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 25,48 SAR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,36 SAR. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 25,62 SAR. Die Anzahl der bisher gehandelten Aramco (Saudi Aramco)-Aktien beläuft sich auf 7.637.080 Stück.

Am 19.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Verlust von 9,58 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,32 SAR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025. Es stand ein EPS von 0,35 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aramco (Saudi Aramco) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 SAR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,49 Prozent auf 407,14 Mrd. SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 10.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,52 SAR je Aktie in den Aramco (Saudi Aramco)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images

