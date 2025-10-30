Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) stabilisiert sich am Donnerstagmittag

Aramco (Saudi Aramco) im Blick

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SAU-Handel nahezu unverändert bei 25,92 SAR.

Anleger zeigten sich um 11:49 Uhr bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SAU-Handel nahezu unverändert bei 25,92 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,02 SAR aus. Zwischenzeitlich weitete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,88 SAR aus. Bei 25,92 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 12.778.332 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 SAR. 11,88 Prozent Plus fehlen der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,04 SAR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,32 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,78 SAR aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 SAR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,49 Prozent auf 407,14 Mrd. SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 470,61 Mrd. SAR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,52 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse