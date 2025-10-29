Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Aramco (Saudi Aramco) im Blick

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SAU bei 25,88 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im SAU-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 25,88 SAR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,94 SAR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,78 SAR. Bei 25,84 SAR ging der Anteilsschein in den SAU-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 5.465.181 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Bei 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,04 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 10,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Aramco (Saudi Aramco)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,78 SAR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,32 SAR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,35 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 407,14 Mrd. SAR – das entspricht einem Minus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,61 Mrd. SAR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,52 SAR fest.

