Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag im Aufwind

28.10.25 12:04 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag im Aufwind

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) legte zuletzt zu und stieg im SAU-Handel um 0,4 Prozent auf 25,90 SAR.

Aramco (Saudi Aramco)
25,92 SAR 0,12 SAR 0,47%
Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) legte um 11:49 Uhr zu und stieg im SAU-Handel um 0,4 Prozent auf 25,90 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,06 SAR. Mit einem Wert von 25,78 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10.475.984 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 SAR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,97 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2025 auf bis zu 23,04 SAR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,32 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,78 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Aramco (Saudi Aramco) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,44 SAR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 470,61 Mrd. SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 407,14 Mrd. SAR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,52 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images

