Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) legte zuletzt zu und stieg im SAU-Handel um 0,2 Prozent auf 25,80 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 25,80 SAR. In der Spitze legte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,86 SAR zu. Mit einem Wert von 25,74 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.046.481 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 29,00 SAR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Kursplus von 12,40 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,04 SAR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,70 Prozent würde die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,32 SAR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 SAR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 407,14 Mrd. SAR – das entspricht einem Abschlag von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco).

Von Analysten wird erwartet, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2025 1,52 SAR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

