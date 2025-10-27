Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag gesucht

Aramco (Saudi Aramco) im Blick

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie Gewinne aus. In der SAU-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,80 SAR nach oben.

Um 11:49 Uhr stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In der SAU-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 25,80 SAR. In der Spitze gewann die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,86 SAR. Bei 25,74 SAR startete der Titel in den SAU-Handelstag. Zuletzt stieg das SAU-Volumen auf 7.439.622 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 SAR) erklomm das Papier am 19.12.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,40 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,70 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,32 SAR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,35 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 SAR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 407,14 Mrd. SAR in den Büchern – ein Minus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aramco (Saudi Aramco) 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Aramco (Saudi Aramco)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,52 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

