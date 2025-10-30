DAX24.105 -0,1%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.826 ±-0,0%Euro1,1622 +0,2%Öl64,66 -0,4%Gold4.005 +1,5%
Aktie im Blick

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) zieht am Donnerstagvormittag an

30.10.25 09:22 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) zieht am Donnerstagvormittag an

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zulegen und verteuerte sich in der SAU-Sitzung um 0,3 Prozent auf 26,00 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im SAU-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 26,00 SAR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 26,02 SAR. Bei 25,92 SAR ging der Anteilsschein in den SAU-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.311.883 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 SAR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (23,04 SAR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 11,38 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,32 SAR aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,49 Prozent zurück. Hier wurden 407,14 Mrd. SAR gegenüber 470,61 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,52 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

