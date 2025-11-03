Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Anleger schicken Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag ins Minus
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stand in der SAU-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 25,38 SAR.
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im SAU-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 25,38 SAR. In der Spitze büßte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,38 SAR ein. Die SAU-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,62 SAR. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.403.243 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,00 SAR. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Kursplus von 14,26 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,22 Prozent.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 SAR.
Am 05.08.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Aramco (Saudi Aramco) im vergangenen Quartal 407,14 Mrd. SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) 470,61 Mrd. SAR umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,52 SAR je Aktie belaufen.
