DAX23.807 -1,4%Est505.607 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,09 -0,8%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.662 -2,0%Euro1,1521 ±-0,0%Öl64,19 -1,0%Gold4.000 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Jetzt BforBank entdecken und 3,5% Zinssatz + 80€ Prämie sichern! Jetzt BforBank entdecken und 3,5% Zinssatz + 80€ Prämie sichern!
CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung) CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagvormittag mit Aufschlag

04.11.25 09:23 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) konnte zuletzt klettern und stieg im SAU-Handel um 0,9 Prozent auf 25,80 SAR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
25,88 SAR 0,30 SAR 1,17%
Charts|News|Analysen

Um 09:07 Uhr stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In der SAU-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 25,80 SAR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,90 SAR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,60 SAR. Zuletzt wechselten via SAU 3.686.412 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Aramco (Saudi Aramco)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,78 SAR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,32 SAR aus.

Am 05.08.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,35 SAR gegenüber 0,44 SAR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 407,14 Mrd. SAR in den Büchern – ein Minus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aramco (Saudi Aramco) 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2025 1,52 SAR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aramco (Saudi Aramco)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aramco (Saudi Aramco)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung