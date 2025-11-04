Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) konnte zuletzt klettern und stieg im SAU-Handel um 0,9 Prozent auf 25,80 SAR.

Um 09:07 Uhr stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In der SAU-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 25,80 SAR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,90 SAR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,60 SAR. Zuletzt wechselten via SAU 3.686.412 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Aramco (Saudi Aramco)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,78 SAR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,32 SAR aus.

Am 05.08.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,35 SAR gegenüber 0,44 SAR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 407,14 Mrd. SAR in den Büchern – ein Minus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aramco (Saudi Aramco) 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2025 1,52 SAR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

