Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) zeigt sich am Montagmittag freundlich

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stieg im SAU-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 24,71 SAR.

Um 11:49 Uhr sprang die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 24,71 SAR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bisher bei 24,74 SAR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,51 SAR. Über SAU wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.317.116 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 SAR. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 14,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 23,04 SAR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 6,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,32 SAR, nach 1,78 SAR im Jahr 2024.

Am 05.08.2025 äußerte sich Aramco (Saudi Aramco) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,35 SAR gegenüber 0,44 SAR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Aramco (Saudi Aramco) im vergangenen Quartal 407,14 Mrd. SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) 470,61 Mrd. SAR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in Höhe von 1,50 SAR im Jahr 2025 aus.

