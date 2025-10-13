Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Montagvormittag in Grün

Aramco (Saudi Aramco) im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stieg im SAU-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 24,60 SAR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im SAU-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 24,60 SAR zu. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,60 SAR an. Bei 24,51 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SAU-Handel wechselten bis jetzt 522.810 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 29,00 SAR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,04 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,34 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,32 SAR belaufen.

Am 05.08.2025 äußerte sich Aramco (Saudi Aramco) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,35 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,44 SAR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,49 Prozent auf 407,14 Mrd. SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 470,61 Mrd. SAR umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,50 SAR je Aktie belaufen.

