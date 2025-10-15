Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag nahezu unbewegt

Aramco (Saudi Aramco) im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Mit einem Wert von 24,77 SAR bewegte sich die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SAU-Handel notierte das Papier bei 24,77 SAR. In der Spitze legte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 24,83 SAR zu. Im Tief verlor die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 24,74 SAR. Den SAU-Handel startete das Papier bei 24,75 SAR. Über SAU wurden im bisherigen Handelsverlauf 498.734 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 29,00 SAR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 14,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (23,04 SAR). Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 6,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,78 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 SAR belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,49 Prozent zurück. Hier wurden 407,14 Mrd. SAR gegenüber 470,61 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Aramco (Saudi Aramco) wird am 04.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 10.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 1,50 SAR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher