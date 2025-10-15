Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) schiebt sich am Mittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Aramco (Saudi Aramco). Zuletzt konnte die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zulegen und verteuerte sich in der SAU-Sitzung um 0,8 Prozent auf 24,94 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 24,94 SAR. Das bisherige Tageshoch markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 24,94 SAR. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 24,75 SAR. Im SAU-Handel wechselten bis jetzt 6.561.858 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Bei 29,00 SAR markierte der Titel am 19.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Bei 23,04 SAR fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,62 Prozent.

Nachdem Aramco (Saudi Aramco) seine Aktionäre 2024 mit 1,78 SAR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 SAR je Aktie ausschütten.

Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Aramco (Saudi Aramco) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 SAR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 407,14 Mrd. SAR – das entspricht einem Minus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,61 Mrd. SAR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,50 SAR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

