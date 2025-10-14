Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) zieht am Vormittag an
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktie legte zuletzt in der SAU-Sitzung 0,3 Prozent auf 24,81 SAR zu.
Um 09:07 Uhr wies die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie Gewinne aus. In der SAU-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 24,81 SAR nach oben. Im Tageshoch stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 24,86 SAR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,73 SAR. Die Anzahl der bisher gehandelten Aramco (Saudi Aramco)-Aktien beläuft sich auf 503.976 Stück.
Bei 29,00 SAR markierte der Titel am 19.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie somit 14,45 Prozent niedriger. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,04 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,78 SAR je Wertpapier.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,49 Prozent zurück. Hier wurden 407,14 Mrd. SAR gegenüber 470,61 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Aramco (Saudi Aramco) möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,50 SAR je Aktie.
